«Το μακιγιάζ δεν με εμποδίζει να τρέξω»: Η ηχηρή απάντηση της Ντραγκομίροβα στους επικριτές της

Με μία συγκλονιστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Αναστασία Ντραγκομίροβα απάντησε στους επικριτές της, οι οποίοι σχολιάζουν αρνητικά την Ελληνίδα πρωταθλήτρια του επτάθλου. Υπενθυμίζεται, ότι η Ντραγκομίροβα δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοικτού στίβου, που ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή στο Μπέρμιγχαμ, καθώς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο δεξί πόδι από έναν τραυματισμό που την ταλαιπωρεί το τελευταίο διάστημα.

«Ένα τελευταίο πράγμα, επειδή βλέπω πολλά σχόλια τελευταία.

Το να επιλέγω να φορέσω μακιγιάζ, να φτιάξω τα μαλλιά μου και να φροντίσω την εμφάνισή μου όταν μπαίνω στον στίβο είναι δική μου ανάγκη και δική μου επιλογή. Μου δίνει αυτοπεποίθηση, με κάνει να νιώθω όμορφα και δεν αλλάζει στο ελάχιστο το πόσο σκληρά παλεύω, πόσο ιδρώνω ή πόσο φτύνω αίμα για το άθλημά μου», έγραψε χαρακτηριστικά η Ντραγκομίροβα στην ανάρτηση της και πρόσθεσε:

Το μακιγιάζ δεν με εμποδίζει να τρέξω, να πηδήξω ή να ρίξω. Δεν μειώνει την προσπάθειά μου ή την αξία μου ως αθλήτρια. Μπαίνω στο στάδιο για να ξεπεράσω τον εαυτό μου, όχι για να κριθώ από το αν φορούσα μάσκαρα ή κραγιόν. Όταν σχολιάζετε έτσι απλά από τον καναπέ σας, χωρίς να γνωρίζετε τίποτα, θα ήθελα να θυμάστε τι έχετε κάνει και τι έχετε πετύχει εσείς οι ίδιοι. Για να λειτουργήσω, χρειάζεται να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Και για να είμαι συγκεκριμένη, ναι, ακριβώς έτσι λειτουργεί η ΔΕΠΥ..

Δεν με νοιάζουν τα σχόλια. Απλώς δείχνω ότι ο καθένας είναι διαφορετικός και έχει το δικαίωμα να εκφράζεται όπως θέλει. Και θέλετε να μάθετε γιατί; Επειδή θέλω να ζω τη ζωή που θέλω εγώ, όχι τη ζωή που θέλουν οι άλλοι για μένα. Πόσο μάλλον τη ζωή για την οποία θα γράψουν οι “ πολεμιστές του πληκτρολογίου”.. Επειδή εγώ ζω πραγματικά, ενώ εκείνοι απλώς κάθονται και με κοιτούν αντί να ζήσουν τη δική τους ζωή! Συνεχίστε να σχολιάζετε, εγώ μένω πιστή στο πλάνο μου»!