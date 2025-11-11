Μενού

Η κατάρα του MVP Χέιζ Ντέιβις: Πότε λήγει το συμβόλαιο του

O Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις δυσκολεύεται πολύ στο ΝΒΑ.

Reader symbol
Newsroom
hayes davis
Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις. | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Πριν από λίγους μήνες η Φενέρ είχε σηκώσει τη Euroleague με τον τότε ηγέτη της, Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις να αναδεικνύεται MVP του Final Four. Όμως τα πράγματα δεν πάνε καλά στο ΝΒΑ για τον πρώην παίκτη των Τούρκων.

Ο Χέιζ Ντέιβις βρίσκεται πλέον στους Σανς από το ξεκίνημα της σεζόν, αλλά δεν έχει καταφέρει να βρει τον χώρο και τον χρόνο που θα ήθελε. Έχει παίξει σε εννιά ματς, πατώντας παρκέ 8.9 λεπτά κατά μέσο όρο. Μετρά μόλις 1.9 πόντους και 1.2 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ