Η κατάρα του MVP Χέιζ Ντέιβις: Πότε λήγει το συμβόλαιο του

Πριν από λίγους μήνες η Φενέρ είχε σηκώσει τη Euroleague με τον τότε ηγέτη της, Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις να αναδεικνύεται MVP του Final Four. Όμως τα πράγματα δεν πάνε καλά στο ΝΒΑ για τον πρώην παίκτη των Τούρκων.

Ο Χέιζ Ντέιβις βρίσκεται πλέον στους Σανς από το ξεκίνημα της σεζόν, αλλά δεν έχει καταφέρει να βρει τον χώρο και τον χρόνο που θα ήθελε. Έχει παίξει σε εννιά ματς, πατώντας παρκέ 8.9 λεπτά κατά μέσο όρο. Μετρά μόλις 1.9 πόντους και 1.2 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr