Η κολυμβήθρα του Σιλωάμ

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός μπαίνουν στο μεγάλο ντέρμπι του 2026 αναζητώντας τον εξαγνισμό και την πνευματική ευφορία που μόνο η επιτυχία στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό ντέρμπι μπορεί να δώσει, σε οργανισμούς αυτού του μεγέθους.

Πρόκειται για μάχες με μοναδικό χαρακτήρα. Η επίδραση της πίεσης για νίκη (ανεξάρτητα από το σημείο της σεζόν και βαθμολογικό διακύβευμα) είναι τέοια που συνθέτει ένα ιδιαίτερο συναισθηματικό πέπλο και μια αύρα που αυθυποβάλει τους πάντες στην πλήρη αποδοχή του «απόψε τα πάντα μπορούν να συμβούν».

