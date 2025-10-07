Η κριτική του Λανουά για τις επίμαχες φάσεις στο Κηφισιά - ΑΕΚ

Ο Στεφάν Λανουά έκανε την ανάλυση των επίμαχων φάσεων στο Κηφισιά - ΑΕΚ με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή να τονίζει πως λανθασμένα Βεργέτης και Σιδηρόπουλος μέσω VAR έδωσαν πέναλτι στην Κηφισιά και συγκεκριμένα στη φάση του Στρακόσα με τον Τεττέη.

Επίσης ο Λανουά υποστήριξε πως έπρεπε να δοθεί κόκκινη κάρτα στον Πιερό για την προβολή στον Ξενόπουλο, ενώ πρόσθεσε πως σωστά δόθηκε η κόκκινη κάρτα στον Ρέλβας, σωστά δόθηκε το πέναλτι στον Γιόβιτς και ότι ορθώς δεν δόθηκε πέναλτι στην ΑΕΚ για χέρι του Έμπο.

