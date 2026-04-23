Η Λέστερ στα πρόθυρα της διάλυσης: Οικονομικό χάος στον όμιλο

Η Λέστερ βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς ο σύλλογος καλείται να διαχειριστεί μια σοβαρή οικονομική κρίση μετά από ένα αποτυχημένο οικονομικό και αγωνιστικό πλάνο που βασίστηκε σε δανεισμό και μελλοντικά έσοδα.

Ο υποβιβασμός στη League One επιβεβαιώθηκε μετά το 2-2 με τη Χαλ, σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί τη συνέχεια μιας εντυπωσιακής και ανησυχητικής πτώσης για έναν σύλλογο που πριν λίγα χρόνια έκανε το θαύμα κατακτώντας την Premier League.

