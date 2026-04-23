Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Για ποια ΑΦΜ ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα - Πώς θα κάνετε αίτηση

Από την αρχή τις εβδομάδες έχει ξεκινήσει η διαδικασία των αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026 με vouchers για εργαζόμενους και ανέργους. Για την Πέμπτη 23 Απριλίου, η πλατφόρμα έχει ανοίξει για συγκεκριμένα ΑΦΜ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, για την ομαλή λειτουργία του συστήματος, λειτουργία του συστήματος με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των ενδιαφερομένων.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Ποια ΑΦΜ κάνουν αίτηση την Πέμπτη

Σήμερα, Πέμπτη (23/4) τα ΑΦΜ που μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, είναι αυτά που λήγουν σε 3, 4.

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:

Πέμπτη (23/4): ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4

Παρασκευή (24/4): ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6

Σάββατο (25/4): ΑΦΜ που λήγουν σε 7, 8 και 9.

Από την Κυριακή 26 Απριλίου 2026: Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜ ανεξαρτήτως λήγοντος.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Για να λάβετε το πολυπόθητο voucher διακοπών, θα πρέπει να ανήκετε σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με εξαρτημένη σχέση εργασίας.

Ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ, εφόσον έχουν καταβάλει εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε τους τελευταίους 12 μήνες πριν τη λήξη των αιτήσεων.

Άνεργοι (εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ) με τουλάχιστον 3 μήνες συνεχόμενης ανεργίας, εφόσον πληρούν τα εξής εισοδηματικά κριτήρια:

Έως 16.000€ (άγαμοι)

Έως 24.000€ (έγγαμοι – ποσό που προσαυξάνεται κατά 5.000€ για κάθε παιδί)

Έως 29.000€ (μονογονεϊκές οικογένειες – ποσό που προσαυξάνεται κατά 5.000€ για κάθε παιδί μετά το πρώτο)

Σημαντική Εξαίρεση: Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι πήραν voucher στο περσινό πρόγραμμα (2025-2026), εκτός αν ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ ή των πολυτέκνων. Επίσης, εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν αντίστοιχη επιδότηση από άλλο φορέα για την ίδια περίοδο.

Τι προσφέρει το φετινό Voucher

Το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού ξεκινάει επίσημα στις 18 Μαΐου 2026 και θα διαρκέσει συνολικά 13 μήνες. Με τον μοναδικό αριθμό επιταγής, οι ωφελούμενοι δικαιούνται:

Έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις (μηδενική συμμετοχή) στα νησιά: Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο.

Έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις (μηδενική συμμετοχή) στους Δήμους της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και στη Θεσσαλία (πλην Σποράδων).

Επιπλέον, επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Οι δικαιούχοι πληρώνουν μόνο το 25% της τιμής, ενώ για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) τα ακτοπλοϊκά είναι εντελώς δωρεάν.

Μια σημαντική καινοτομία της φετινής χρονιάς είναι ότι οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις, συμμετέχουν αυτόματα στο πρόγραμμα χωρίς να ανταγωνίζονται βαθμολογικά άλλους αιτούντες.

Πώς να κάνετε την αίτησή σας (Βήμα - Βήμα)

Η διαδικασία είναι αποκλειστικά ψηφιακή και γίνεται μέσω της πλατφόρμας του gov.gr. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Μπείτε στο gov.gr με τους κωδικούς σας Taxisnet.

Ακολουθήστε τη διαδρομή: Αρχική > Εργασία και ασφάλιση > Αποζημιώσεις και Παροχές > Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και υποβάλετε την αίτηση.

Η επιλογή θα γίνει με αυστηρά και διαφανή κριτήρια μοριοδότησης (όπως ΑμεΑ, αριθμός παιδιών, εισόδημα) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.