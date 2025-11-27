Μενού

Η λευκή επιταγή στον Ομπράντοβιτς: «Μπορείς να αλλάξεις όλη την ομάδα»

Η διοίκηση της Παρτίζαν κάνει τα πάντα για να πείσει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να παραμείνει στην ομάδα, ακόμα και αν χρειαστεί να αλλάξει όλο το ρόστερ, λένε οι Σέρβοι.

Ο προπονητής Ζέλικο Ομπράντοβιτς | Eurokinissi/ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Οι μέρες είναι πολύ κρίσιμες στην Παρτίζαν, όσον αφορά την περίπτωση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο θρυλικός κόουτς της Παρτίζαν παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία, αναφέροντας και τους λόγους στη σχετική επιστολή που δημοσίευσε, ωστόσο το ΔΣ των Σέρβων θέλει να αλλάξει αυτά τα δεδομένα.

Η διοίκηση της Παρτίζαν με επίσημη ανακοίνωσή της στήριξε απόλυτα τον Ομπράντοβιτς, τονίζοντας ότι τον καλεί να αλλάξει την απόφασή του.

