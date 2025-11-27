Η λευκή επιταγή στον Ομπράντοβιτς: «Μπορείς να αλλάξεις όλη την ομάδα»

Οι μέρες είναι πολύ κρίσιμες στην Παρτίζαν, όσον αφορά την περίπτωση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο θρυλικός κόουτς της Παρτίζαν παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία, αναφέροντας και τους λόγους στη σχετική επιστολή που δημοσίευσε, ωστόσο το ΔΣ των Σέρβων θέλει να αλλάξει αυτά τα δεδομένα.
Η διοίκηση της Παρτίζαν με επίσημη ανακοίνωσή της στήριξε απόλυτα τον Ομπράντοβιτς, τονίζοντας ότι τον καλεί να αλλάξει την απόφασή του.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- «Aγία Παρασκευή-Πατήσια πάνω από 1 ώρα»: Πώς βίωσαν οι Αθηναίοι το χθεσινό μποτιλιάρισμα
- Μαρίνα Ντογκάνη: Η 21χρονη καλλονή που εντυπωσίασε σε καλλιστεία στην Κίνα
- Κωνσταντοπούλου - Παπαχλιμίντζος: Ένταση διαρκείας στον αέρα της ΕΡΤ - «Γιατί με ειρωνεύεστε; Λέτε ψέματα»
- Τέλης Μυστακίδης: Σε ποια θέση βρίσκεται στη λίστα Forbes - Η περιουσία του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.