Η λευκή επιταγή στον Ομπράντοβιτς: «Μπορείς να αλλάξεις όλη την ομάδα»

Οι μέρες είναι πολύ κρίσιμες στην Παρτίζαν, όσον αφορά την περίπτωση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο θρυλικός κόουτς της Παρτίζαν παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία, αναφέροντας και τους λόγους στη σχετική επιστολή που δημοσίευσε, ωστόσο το ΔΣ των Σέρβων θέλει να αλλάξει αυτά τα δεδομένα.

Η διοίκηση της Παρτίζαν με επίσημη ανακοίνωσή της στήριξε απόλυτα τον Ομπράντοβιτς, τονίζοντας ότι τον καλεί να αλλάξει την απόφασή του.

