Η Λίντσεϊ Βον μιλά για τον τραυματισμό της: «Ήταν τόσο επίπονο, αλλά γλίτωσα τον ακρωτηριασμό»

Νεότερη ενημέρωση για την πορεία της υγείας της παρείχε η Αμερικανίδα Ολυμπιονίκης, Λίντσεϊ Βον, μετά τον σοβαρό τραυματισμό της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς, που έθεσε στο τραπέζι ακόμα και ακρωτηριασμό του ποδιού της.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram χθες, Δευτέρα (23/02), η Βον ενημέρωσε πως το πόδι της σώθηκε και ευχαρίστησε τον γιατρό της.

Από δωμάτιο ξενοδοχείου, όπου διαμένει μετά το εξιτήριό της, εξήγησε λεπτομερώς το πόσο σοβαρά τραυματίστηκε το πόδι της κατά τη διάρκεια του αγώνα κατάβασης, σβήνοντας τις ελπίδες της για άνοδο στο βάθρο.

Την περασμένη εβδομάδα, υποβλήθηκε σε επανορθωτική χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση πολλαπλών καταγμάτων στο αριστερό της πόδι και αντιμετώπισε σοβαρές επιπλοκές.

«Ο Δρ. Τομ Χάκετ έσωσε το πόδι μου» είπε και συμπλήρωσε: «Μου έσωσε το πόδι από τον ακρωτηριασμό (...) Νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη».

«Τα πάντα είχαν γίνει κομμάτια», περιέγραψε, γραφικά, την κατάσταση του άκρου της.

Αναμένεται να χρειαστεί έως και ένας χρόνος για να επουλωθεί το πόδι και στη συνέχεια θα πρέπει να συνεχίσει την θεραπεία της για τη ρήξη χιαστού, που είχε υποστεί πριν από τους Ολυμπιακούς. Παρότι όλοι θεώρησαν ότι δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στους αγώνες, η ίδια διέψευσε τα προγνωστικά, ωστόσο τραυματίστηκε περισσότερο.

«Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο επίπονο ήταν» εξομολογήθηκε, συγκινημένη. «Ήταν πολύ δύσκολο και δεν ήταν, σίγουρα, το πώς ήθελα να τελειώσω τους Ολυμπιακούς. Αλλά, εμπνεύστηκα παρακολουθώντας τις συναθλήτριές μου».

«Ο δρόμος θα είναι μακρύς, αλλά θα τα καταφέρω. Προτιμώ να χαθώ κολυμπώντας, παρά να μην προσπαθήσω καθόλου» ήταν το καταληκτικό της μήνυμα.