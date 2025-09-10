Η Λιθουανία χθες έκανε την καλύτερη της εμφάνιση εκτός παρκέ

Ξεχνάμε για λίγο τα πανηγύρια για την πρόκριση της Εθνικής Ελλάδας στους "4" του Ευρωμπάσκετ και γυρίζουμε το χρόνο πίσω, στο 1992. 'Ήταν σχεδόν δύο χρόνια μετά την οριστική διάλυση της ΕΣΣΔ, όταν η Λιθουανία συστήθηκε στο παγκόσμιο μπάσκετ, λαμβάνοντας μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης. Ήταν μια ομάδα γεμάτη ταλέντο: Σαρούνας Μαρτσουλόνις (ή Μαρτσουλένις, κατά την περιγραφή του Φ.Συρίγου στο Ευρωμπάσκετ 1987), Ρομάνας Μπραζντάουσκις, Σεργκέι Γιοβάισα, Βαλντεράμας Χόμιτσους, Γκιντάρας Εϊνίκις, Γκιντάρας Κράπικας, Ντάριους Ντιμάβιτσιους, Ρίμας Κουρτινάιτις, Άρβιντας Σαμπόνις, Σ, Αρούνας Βισότσκας, Άλβιντας Παζντράζντις και Αρτούρας Καρνισόβας.

Αυτή η συμμετοχή όμως κρίθηκε στο νήμα και πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια ενός «από μηχανής θεού»: της ροκ μπάντας των Grateful Dead! Tα μέλη της μπάντας πληροφορήθηκαν από τον Σαρούνας Μαρτσουλόνις (που ήδη αγωνιζόταν στο NBA) για τον κίνδυνο ακύρωσης της συμμετοχής της Λιθουανίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες λόγω έλλειψης πόρων και ανέλαβαν δράση. Βοήθησαν σημαντικά στην οικονομική υποστήριξη της αποστολής, ενώ στο πλευρό τους βρέθηκε και ο σχεδιαστής Γκρεγκ Σπερς.

Ο Σπερς πήρε έμπνευση από τα χρώματα της σημαίας του λιθουανικού κράτους και σχεδίασε ένα δετοβαμμένο t-shirt που παρουσίαζε έναν «σκελετό που καρφώνει» και συμβόλιζε την αναγέννηση της χώρας μετά τον κομμουνισμό.

Η Λιθουανία το έκανε να φαίνεται πολύ εύκολο αλλά κατέκτησε με την πρώτη το χάλκινο μετάλλιο και τα επόμενα χρόνια δημιούργησε ένα ανεξάντλητο φυτώριο σπουδαίων αθλητών. Το ντοκιμαντέρ "The Other Dream Team" κατέγραψε με νοσταλγία τις περιπέτειες εκείνης της πρώτης εθνικής ομάδας της Λιθουανίας.

Το t-shirt του Σπερς έγινε παγκοσμίως γνωστό, τυπώθηκε αμέτρητες φορές (το φόρεσε και ο Γιόνας Βαλαντσιούνας όταν έγινε ντραφτ, το 2011) και έκανε και χθες την εμφάνιση του, στη «σκυλομαχία» της Λιθουανίας με την Ελλάδα για τους "8" του Ευρωμπάσκετ. Δεν πήγε καλά αυτό, για τους Λιθουανούς τουλάχιστον. Αλλά σίγουρα αποχώρησαν με στύλ.