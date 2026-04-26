Η Νιόν περιμένει τον ΟΦΗ στις 16 Ιουνίου!

Ο ΟΦΗ έπιασε από χθες το βράδυ μέσω… Βόλου στασίδι όχι απλά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας ευρωπαϊκής σεζόν, αλλά εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία του θέση σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης!

Έγινε έτσι η πρώτη ελληνική ομάδα που γνωρίζει ότι έχει εξασφαλισμένη θέση στο προνομιούχο κλαμπ των 108 ευρωπαϊκών ομάδων, που θα αγωνιστούν από τον Σεπτέμβριο σε μία από τις τρεις League Phase και το βράδυ της 27ης Αυγούστου θα τσεκάρει αν αυτή η διοργάνωση θα είναι το Europa League (αν καταφέρει να προκριθεί από τα πλέι οφ) ή το Conference League (αν αποκλειστεί στον μοναδικό καλοκαιρινό του προκριματικό).

