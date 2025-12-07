Η πιο viral φωτογραφία της 15ετίας στο NBA δεν ήταν αυτό που νόμιζες

Ένα από τα πολλά μότο που έχει χτίσει η βιομηχανία του NBA για να προωθεί το προϊόν του είναι το «Where amazing Happens» και στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η περίφημη φωτογραφία του Λεμπρόν Τζέιμς με τον Ντουέιν Ουέιντ, την οποία συνέλαβε ο φακός πριν από ακριβώς 15 χρόνια, δηλαδή στις 6 Δεκεμβρίου του 2010, σε μια αναμέτρηση των Χιτ κόντρα στους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ίπταται, το σώμα είναι απόλυτα τεντωμένο κρατώντας την μπάλα με το ένα χέρι, το καλάθι είναι... έρμαιο μπροστά του και την ίδια ώρα ο Ντουέιν Ουέιντ χωρίς καν να βλέπει πανηγυρίζει το κάρφωμα το οποίο ακόμα δεν έχει συμβεί. Αυτό το στιγμιότυπο είναι και μια εικόνα που έγινε το απόλυτο... trademark της πρώτης «superteam» εκείνης της εποχής στο Μαϊάμι, αν και έλειπε ο Κρις Μπος. Πολλοί θεωρούν ότι πρόκειται για μια alley-oop πασα, αλλά στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ.

