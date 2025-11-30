Η πρώτη κίνηση Μυστακίδη στον ΠΑΟΚ: Κλείνει ο πρώην «πράσινος»

Η πρώτη μεταγραφική κίνηση για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, στην εποχή... Τέλη Μυστακίδη είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί. Οι Θεσσαλονικείς έχουν συμφωνήσει σε όλα με τον Λιθουανό σέντερ Αρτούρας Γκουντάιτις που είναι έτοιμος να φορέσει την ασπρόμαυρη φανέλα.

Ο πολύπειρος Λιθουανός βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες σε διαπραγματεύσεις με τον ΠΑΟΚ, όπως είχε ενημερώσει και το Gazzetta προ ημερών, και πλέον είναι έτοιμος για τη δεύτερη θητεία του στην Ελλάδα μετά από το επιτυχημένο πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2022-23.

Έχει εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο καθώς έχει παίξει μεταξύ άλλων στη Ζαλγκίρις, στο Μιλάνο και τη Νάπολι, ενώ είχε γίνει ντραφτ από τους Σίξερς το 2015 δίχως ωστόσο να δοκιμάσει στο NBA. Από τον περασμένο Μάρτιο έχει επιστρέψει στην πατρίδα του για λογαριασμό της Ρίτας Βίλνιους.