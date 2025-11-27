«Η Ρεάλ έπαιξε με τα... δεύτερα»: Η συνολική ιλιγγιώδης χρηματιστηριακή αξία των παικτών της

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε στην Αθήνα για το ματς με τον Ολυμπιακό χωρίς τους Κουρτουά, Χούϊσεν, Μιλιτάο, Καρβαχάλ, Μασταντουόνο. Δεν ήταν και λίγες οι απουσίες της βασίλισσας. Σύμφωνοι.
Αλλά έχουμε καταλάβει την αξία των παικτών που παρατάχθηκαν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης; Το «παίζει με τα δεύτερα», όπως έλεγαν κάποιοι για να πειράξουν τους φίλους των ερυθρόλευκων, μάλλον μόνο ως πλάκα μπορεί να θεωρηθεί.
