Η τρομερή μεταμόρφωση του Νεοκλή Αβδάλα: Το πριν στην Ελλάδα και το μετά στο Βιρτζίνια Τεκ

Άλλος αθλητής έχει γίνει ο Νεοκλής Αβδάλας από τη στιγμή που μετακόμισε στις ΗΠΑ για λογαριασμό του Βιρτζίνια Τεκ στο πρωτάθλημα του NCAA.

Ο 19χρονος παίκτης, τα δικαιώματα του οποίου έχει ο Παναθηναϊκός, απέκτησε μυϊκή μάζα σε μικρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν «αγνώριστος» από τον αθλητή που βλέπαμε πριν φύγει για την Αμερική.

Δείτε τον Αβδάλα πριν αποχωρήσει για τη Βιρτζίνια σε ματς της Εθνικής, τον περασμένο Ιούλιο:

Ο Νεοκλής Αβδάλας με τη φανέλα της Εθνικής | Eurokinissi/ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ

Το ίδιο το πανεπιστήμιο, ανέβασε μία πρόσφατη φωτογραφία με τον Αβδάλα όπως είναι τώρα. Οι διαφορές στη σωματική του διάπλαση είναι εντυπωσιακές με αποτέλεσμα να μην θυμίζει σε τίποτα τον παίκτη που βλέπαμε πριν λίγους μήνες.