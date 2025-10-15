Η τρομερή μεταμόρφωση του Νεοκλή Αβδάλα: Το πριν στην Ελλάδα και το μετά στο Βιρτζίνια Τεκ

Άλλος αθλητής έχει γίνει ο Νεοκλής Αβδάλας από τη στιγμή που μετακόμισε στις ΗΠΑ για λογαριασμό του Βιρτζίνια Τεκ στο πρωτάθλημα του NCAA.
Ο 19χρονος παίκτης, τα δικαιώματα του οποίου έχει ο Παναθηναϊκός, απέκτησε μυϊκή μάζα σε μικρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν «αγνώριστος» από τον αθλητή που βλέπαμε πριν φύγει για την Αμερική.
Δείτε τον Αβδάλα πριν αποχωρήσει για τη Βιρτζίνια σε ματς της Εθνικής, τον περασμένο Ιούλιο:
Το ίδιο το πανεπιστήμιο, ανέβασε μία πρόσφατη φωτογραφία με τον Αβδάλα όπως είναι τώρα. Οι διαφορές στη σωματική του διάπλαση είναι εντυπωσιακές με αποτέλεσμα να μην θυμίζει σε τίποτα τον παίκτη που βλέπαμε πριν λίγους μήνες.
- «Μεθούσα για πέντε χρόνια με έναν γέρο»: Η 18χρονη Billie για τον γάμο της με τον 35χρονο Chris Evans
- «Δεν συμπεριφέρεσαι έτσι σε μια έγκυο γυναίκα» – Η πρώτη αντίδραση του Σωτήρη Σκουλούδη για τον ΣΚΑΪ
- Η ΕΛ.ΑΣ. «δείχνει» και τους δύο 22χρονους για φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς στη Φοινικούντα
- Μιλήσαμε με τον κ. Φρανκ, τον 72χρονο που μια μέρα ξύπνησε με 1 εκατ. subscribers στο YouTube
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.