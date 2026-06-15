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Η Τυνησία αλλάζει «πουκάμισο» μετά το 5-1 στο Μουντιάλ: Φήμες για απόλυση του προπονητή

Μπορεί η Τυνησία έχει παίξει μόλις ένα ματς στο Μουντιάλ 2026, αλλά ήδη οι αρμόδιοι του εγχώριού της ποδοσφαίρου εξετάζουν να απολύσουνξ τον προπονητή της.

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Εθνική Τυνησίας Μουντιάλ 2026
Εθνική Τυνησίας | Getty
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Μπορεί η Τυνησία έχει παίξει μόλις ένα ματς στο Μουντιάλ 2026, και να μην είχε μπει με υψηλές προσδοκίες εξαρχής, φαίνεται όμως πως η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας είχε σοβαρότατες βλέψεις.

Μάλιστα, εξετάζει σοβαρά να διακόψει τη συνεργασία της με τον προπονητή Σαμπρί Λαμουσί, μετά από ένα ταπεινωτικό 5-1 απέναντι στη Σουηδία, ξεκινώντας με στραβοπάτημα στο τουρνουά.

Τυνησία - Επιθετική απόλυση για να βρει «ρυθμούς»

Η βαριά αυτή ήττα από τους Σκανδιναβούς φαίνεται να αντανακλά αρνητικά στον Λαμουσί, καθώς η ποδοσφαιρική ομοσπονδία τηςΤυνησίας σκέφτεται πολύ σοβαρά να τον απολύσει, με την ελπίδα η εθνική της θα βρει τα πατήματα της, εν μέσω διοργάνωσης, και να καταφέρει να περάσει από τον 6ο όμιλο.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΙ, η χώρα διεξάγει μία συνάντηση με σκοπό να αποφασιστεί το μέλλον του Λαμουσί και το αν θα βρίσκεται ο ίδιος στον πάγκο στο επερχόμενο παιχνίδι απέναντι στην Ιαπωνία (21/06, 07:00).

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