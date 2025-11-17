Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Το να οδηγήσω την Εθνική σε μεγάλη διοργάνωση είναι ένα δημιουργικό άγχος»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του αυριανού αγώνα με τη Λευκορωσία, αναφέρθηκε στα λάθη που πλήγωσαν την Εθνική, στο υψηλό επίπεδο του επόμενου Nations League και τόνισε πως θα κάνει ό,τι μπορεί για να έχει την ομάδα πιο προετοιμασμένη για τον επόμενο μεγάλο στόχο, που είναι η παρουσία στο Euro 2028.

Ο Γιοβάνοβιτς, παράλληλα, αφού δεν έκρυψε ότι πίστευε στην πρόκριση στο Μουντιάλ, έστω και μέσω των μπαράζ, προανήγγειλε αλλαγές στην ενδεκάδα για το ματς με τη Λευκορωσία, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό κι εξήγησε το γιατί. Επανέλαβε ακόμα ότι τον πλήγωσε πολύ η εικόνα και φυσικά το αποτέλεσμα στον εντός έδρας αγώνα με τη Δανία.

