Ηλιούπολη - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ηλιούπολη εκτός έδρας σήμερα (29/10) για την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος με σέντρα στις 15:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 3.

Η «Ένωση» έχει πετύχει το απόλυτο (2 στα 2) μέχρι στιγμής στη league phase της διοργάνωσης καθώς την περασμένη αγωνιστική επικράτηση στη Νέα Φιλαδέλφεια του Παναιτωλικού με 2-1.

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα της Ηλιούπολης ηττήθηκε από τον Ηρακλή με 1-0 ενώ στην πρεμιέρα έχασε εντός έδρας από τον Βόλο με 3-1.