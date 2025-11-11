Ινιέστα: Κατηγορείται για οικονομική απάτη ύψους 500.000 ευρώ στο Περού!

Αντιμέτωπος με κατηγορίες για επιβαρυμένη απάτη στο Περού βρίσκεται ο πρώην αστέρας της Μπαρτσελόνα, Αντρές Ινιέστα. Η Εισαγγελία του Περού έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα, καθώς υποψιάζεται πως τον 41χρονο Ισπανό για εμπλοκή σε οικονομική απάτη, η οποία προκάλεσε ζημίες περίπου 500.000 ευρώ σε τοπικούς επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες φέρεται να επένδυσαν τα χρήματά τους σε μια εταιρεία -της οποίας πρόεδρος είναι ο Ινιέστα- και της θυγατρικής της, στο πλαίσιο οργάνωσης διάφορων αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Νότια Αμερική.

Οι περισσότερες από αυτές, δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, γεγονός που έχει προκαλέσει τεράστιες οικονομικές ζημίες στους τοπικούς επενδυτές μιας και τα κεφάλαια δεν τους επιστράφηκαν ποτέ. Η εν λόγω υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και οι έρευνες των Αρχών σε πλήρη εξέλιξη.

