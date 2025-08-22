Ioannina Lake Run – Ένας αγώνας που αξίζει να (ξανα)τρέξεις

Δεκαεννέα χρόνια τώρα, η Παμβώτιδα δεν είναι απλώς μια λίμνη. Είναι μια διαδρομή που ενώνει ανθρώπους, όνειρα και χαμόγελα. Το Ioannina Lake Run επιστρέφει στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου, όχι μόνο ως ένας αγώνας δρόμου, αλλά ως η στιγμή που τα Γιάννενα γίνονται το σημείο συνάντησης χιλιάδων δρομέων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με 5.500 συμμετοχές το 2024 και με τον πήχη φέτος να αναμένεται να ξεπεράσει τους 6.000 δρομείς, το Ioannina Lake Run δεν είναι πλέον απλώς ένας αγώνας, αλλά ένα πολυδιάστατο γεγονός που συνδυάζει αθλητισμό, τουρισμό, πολιτισμό, κοινωνική δράση και περιβαλλοντική συνείδηση.

Το Ioannina Lake Run δεν είναι απλώς ένας αγώνας – είναι η στιγμή που η πόλη φοράει τα αθλητικά της, γεμίζει παλμό και τρέχει μαζί με τη λίμνη. Είναι το ραντεβού που δίνουν κάθε Σεπτέμβρη χιλιάδες δρομείς κάθε ηλικίας, για να μοιραστούν τη χαρά της διαδρομής και την εμπειρία του τερματισμού στην καρδιά των Ιωαννίνων. Με τον ήλιο να καθρεφτίζεται στα νερά της Παμβώτιδας και τα χειροκροτήματα να συνοδεύουν κάθε βήμα, το Lake Run έχει γίνει συνώνυμο μιας γιορτής που ξεπερνά τον αθλητισμό και μετατρέπεται σε τρόπο ζωής. Η φετινή διοργάνωση έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς αποτελεί το τελευταίο μεγάλο ραντεβού πριν από την επετειακή 20ή χρονιά το 2026. Το 2025 λειτουργεί ως μια «πρόβα τζενεράλε» που θα δοκιμάσει νέες ιδέες, συνεργασίες και πρωτοβουλίες, προετοιμάζοντας τη γιορτή μιας ιστορικής διαδρομής.

Επιπλέον, η φετινή χρονιά είναι αφιερωμένη στη γυναίκα, με στόχο να αναδειχθεί ο ρόλος της στη δρομική κοινότητα και την κοινωνία. Πίσω από το Ioannina Lake Run βρίσκονται οι διοργανωτές ΑΜΚΕ Limni και Α.Ο. Ποσειδών Ιωαννίνων, με τη στήριξη του Δήμου Ιωαννιτών, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, ωστόσο η ανάπτυξη και η συνέπεια της διοργάνωσης δε θα ήταν δυνατή χωρίς τους ανθρώπους της, τους εθελοντές, τους φορείς και τους χορηγούς που στηρίζουν σταθερά το όραμα του αγώνα. Μεγάλοι χορηγοί της φετινής διοργάνωσης είναι η ΒΙΚΟΣ και ο ΟΠΑΠ, που δίνουν δύναμη και κύρος στον θεσμό, στηρίζοντας έμπρακτα την αθλητική και κοινωνική του διάσταση.

«Το Ioannina Lake Run δεν είναι απλώς ένας αγώνας. Είναι η στιγμή που η πόλη ανοίγει την καρδιά της και η Παμβώτιδα γίνεται σκηνή για βήματα, χαμόγελα και ιστορίες. Είναι η γιορτή μιας κοινότητας που πιστεύει στη δύναμη του αθλητισμού και της συνεργασίας», υπογραμμίζει ο διευθυντής της διοργάνωσης Ηλίας Σπυριούνης, απευθύνοντας ανοιχτό κάλεσμα σε όλους να γίνουν κομμάτι της ιστορίας του αγώνα. Η «ναυαρχίδα» της διοργάνωσης είναι ο αγώνας των 30 χλμ. γύρω από τη λίμνη Παμβώτιδα, σε μια μοναδική, επίπεδη διαδρομή που αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά του τοπίου. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης τα 10 χλμ. και τα 5 χλμ., που συγκεντρώνουν κάθε χρόνο χιλιάδες συμμετέχοντες στο πιο όμορφο παραλίμνιο τμήμα της διαδρομής. Αθλοθέτης των τριών αγώνων είναι η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, που απονέμει χρηματικά έπαθλα στους τρεις πρώτους νικητές και νικήτριες, ενώ έπαθλα απονέμει με τη μορφή δωροεπιταγών και η Puma, που μαζί με το Πλαίσιο είναι επίσημοι υποστηρικτές του Ioannina Lake Run.

Το Σάββατο, πριν από το μεγάλο αγωνιστικό διήμερο, η χαρά της συμμετοχής μοιράζεται σε δωρεάν αγώνες ψυχαγωγικού χαρακτήρα: Family Run με χορηγό τη Samsung, Baby Lake Run με χορηγό την Qinetiko, Παραλίμνιος Δρόμος για ΑμεΑ με χορηγό την Τράπεζα Ηπείρου και αγώνας για μαθητές Δημοτικών Σχολείων Lake Run Kids Race με χορηγό τη Lenovo. Παράλληλα, θα διοργανωθεί εκ νέου η Εβδομάδα Λίμνης, που προηγείται του αγωνιστικού διημέρου, με δράσεις για μικρούς και μεγάλους, εργαστήρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις.

Οι εγγραφές συνεχίζονται στο www.ioanninalakerun.gr και λήγουν στις 31 Αυγούστου.