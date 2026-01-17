Μενού

Ηρακλής - Αναγέννηση Καρδίτσας: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ηρακλής - Αναγέννηση Καρδίτσας στο μεγάλο παιχνίδι κορυφής στον πρώτο όμιλο της Super League 2. Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης.

ηρακλής αναγέννηση καρδίτσας
Ηρακλής 2025/26 | ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Ντέρμπι κορυφής, ντέρμπι ανόδου, σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο Καυτανζόγλειο, με τον Ηρακλή να υποδέχεται την Αναγέννηση Καρδίτσας για τη 17η αγωνιστική της Super League 2. Η αναμέτρηση θα κάνει σέντρα στις 15:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Action 24.

Ο Hρακλής την περασμένη εβδομάδα πήρε βαθμό στον Βόλο απέναντι στη Νίκη, έπεσε όμως στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας πλέον 38 βαθμούς. Στην κορυφή, με 39 βαθμούς, βρίσκεται η ομάδα της Καρδίτσας που την προηγούμενη αγωνιστική νίκησε την Καβάλα με 3-0.

Φίλοι της Αναγέννησης Καρδίτσας βρέθηκαν στο ξενοδοχείο της ομάδας στη Θεσσαλονίκη για να... τονώσουν τους παίκτες ενόψει του ντέρμπι πρωτιάς με τον Ηρακλή.

