Ηρακλής - Αναγέννηση Καρδίτσας: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ντέρμπι κορυφής, ντέρμπι ανόδου, σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο Καυτανζόγλειο, με τον Ηρακλή να υποδέχεται την Αναγέννηση Καρδίτσας για τη 17η αγωνιστική της Super League 2. Η αναμέτρηση θα κάνει σέντρα στις 15:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Action 24.
Ο Hρακλής την περασμένη εβδομάδα πήρε βαθμό στον Βόλο απέναντι στη Νίκη, έπεσε όμως στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας πλέον 38 βαθμούς. Στην κορυφή, με 39 βαθμούς, βρίσκεται η ομάδα της Καρδίτσας που την προηγούμενη αγωνιστική νίκησε την Καβάλα με 3-0.
Φίλοι της Αναγέννησης Καρδίτσας βρέθηκαν στο ξενοδοχείο της ομάδας στη Θεσσαλονίκη για να... τονώσουν τους παίκτες ενόψει του ντέρμπι πρωτιάς με τον Ηρακλή.
