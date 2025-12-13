Ηρακλής - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Με ένα μεγάλο ντέρμπι ανοίγει σήμερα η 10η αγωνιστική στη Stoiximan GBL. Στις 16:00 στο Ιβανώφειο ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Άρη με τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ 2 Σπορ.

Ο Ηρακλής με τον Ζόραν Λούκιτς στον πάγκο του έκανε το 3/3 με τις νίκες επί του Κολοσσού εντός, του Αμαρουσίου και της Καρδίτσας εκτός έδρας. Ο Σέρβος κόουτς έγινε μάλιστα ο πρώτος στην ιστορία του Ηρακλή στη Stoiximan GBL που αναλαμβάνοντας την ομάδα στην εξέλιξη μιας σεζόν, άρχισε με τρεις νίκες στα ισάριθμα, πρώτα παιχνίδια της.

Ο Άρης επιστρέφει στη δράση στο Πρωτάθλημα, μετά το «ρεπό» της προηγούμενης αγωνιστικής και αφού πριν από αυτό επιβλήθηκε εντός έδρας του Προμηθέα Πάτρας. Μακριά από το γήπεδο του μετράει μία νίκη σε τέσσερα παιχνίδια και ο συνολικός απολογισμός του είναι στο 3-5. Για να βρούμε την προηγούμενη φορά στην οποία είχε αυτό ή χειρότερο ρεκόρ μετά από οχτώ παιχνίδια Πρωταθλήματος, θα πρέπει να γυρίσουμε στη σεζόν 2020-21 την οποία άρχισε με επίσης με 3-5.

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Ηρακλής - Άρης 16:00 ΕΡΤ2 Σπορ

Μύκονος - Καρδίτσα 16:00 ERTSPORTS 1

Πανιώνιος - Προμηθέας 18:15 ERTSPORTS 1

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 20:30 ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

Μαρούσι - ΠΑΟΚ 13:00 ΕΡΤ2 Σπορ

Περιστέρι - Ολυμπιακός 16:00 ΕΡΤ2 Σπορ