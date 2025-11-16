Μενού

Ηρακλής - Κολοσσός 86-71: Επιστροφή στις νίκες για τον «γηραιό»

Ο Ηρακλής νίκησε στην έδρα του τον Κολοσσός με 86-71 και τον έπιασε στην κατάταξη.

Ηρακλής - Κολοσσός 86-71
Ηρακλής - Κολοσσός 86-71 | Eurokinissi
Ηρακλής - Κολοσσός 86-71: Από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος είχε να πάρει ροζ φύλλο αγώνα ο Ηρακλής, που έβαλε τέλος στο σερί των 4 ηττών, επικρατώντας στο Ιβανώφειο του Κολοσσού με 86-71. Πλέον οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες στις 2 νίκες, με τους Ροδίτες όμως να έχουν ένα παιχνίδι περισσότερο καθώς δεν έχουν κάνει το ρεπό τους.

Κλειδί για τη νίκη του Ηρακλή αποδείχθηκε η άμυνά του, καθώς από τα μέσα της δεύτερης περιόδου, όταν ο Κολοσσός προηγήθηκε με 36-27, βελτιώθηκε σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού του. Παράλληλα βρήκε λύσεις από τον πάγκο του ιδιαίτερα με τον Νίκο Τσιακμά (15 πόντοι με 4/6 τρίποντα και 4 ριμπάουντ). Πρώτοι σκόρερ για τους νικητές ήταν οι Ντι Τζέι Φάντεμπεργκ και Τζάστιν Ραϊτ-Φόρεμαν που σημείωσαν από 17 πόντους, εβώ 16 είχε ο Κρις Σμιθ. Για τους φιλοξενούμενους που σούταραν 25/66 εντός παιδιάς, ο Τσέβεζ Γκούντγουιν τελείωσε με 13 πόντους και 7 ριμπάουντ, ο Άντριου Γκάουντλοκ προσέθεσε 12 πόντους (με 4/11 σουτ) και ο Ράιαν Τέιλορ 10 (5/11 σουτ).

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 46-44, 73-56, 86-71.

