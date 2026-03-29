Ηρακλής - Μαρούσι: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Με την αναμέτρηση του Ηρακλή με το Μαρούσι στο Ιβανώφειο συνεχίζεται σήμερα η 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση Ηρακλής - Μαρούσι θα κάνει τζάμπολ στις 15:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ο Ηρακλής προέρχεται από την εκτός έδρας ήττα από την ΑΕΚ που ήταν η 4η στα τελευταία πέντε παιχνίδια του στη Stoiximan GBL. Η νίκη του σε αυτό το διάστημα όμως ήταν εκείνη επί του Παναθηναϊκού που τον διατήρησε σε τροχιά playoffs.

Το Μαρούσι προέρχεται από δύο διαδοχικές, εντός έδρας ήττες (Περιστέρι, Μύκονος) που το διατήρησαν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν ένα επιπλέον μειονέκτημα δεδομένου ότι δεν έχουν κάνει το «ρεπό» τους στον δεύτερο γύρο, οπότε απέμειναν γι’ αυτούς τρία παιχνίδια.

Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής

Σάββατο 28 Μαρτίου

Κολοσσός - Άρης 92-96

ΠΑΟΚ - Προμηθέας 100-87

ΑΕΚ - Περιστέρι 64-74

Κυριακή 29 Μαρτίου

Καρδίτσα - Πανιώνιος 13:00

Ηρακλής - Μαρούσι 15:30

Δευτέρα 30 Μαρτίου

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 19:00

Η κατάταξη της GBL

1. Ολυμπιακός 20-0

2. Παναθηναϊκός 17-4

3. ΑΕΚ 15-6

4. ΠΑΟΚ 13-7

5. Άρης 12-7

6. Περιστέρι 12-9

7. Ηρακλής 8-12

8. Μύκονος 8-13

-----------------------

9. Κολοσσός 7-14

10. Προμηθέας 7-14

11. Πανιώνιος 5-15

12. Καρδίτσα 5-15

-----------------------

13. Μαρούσι 4-17

