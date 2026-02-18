Ηρακλής - Μύκονος 93-65: Με περίπατο ο «Γηραιός» στα ημιτελικά του Κυπέλλου

Ο Ηρακλής προκρίθηκε στα ημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ που διεξάγεται στα «Δύο Αοράκια» στην Κρήτη, καθώς επικράτησε άνετα της Μυκόνου με σκορ 93-65.

Ο «Γηραιός» θα βρει απέναντί του την Πέμπτη (19/02) τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ.

Κορυφαίος για τους Θεσσαλονικείς ο Φάντερμπερκ με 24 πόντους, στους 17 ο Σμιθ, ενώ από 11 είχαν Τσιακμάς και Γουέρ.

Από την άλλη πλευρά, ο Μουρ σημείωσε 19 πόντους και ο Ρέι 10.

Το πρόγραμμα του Final 8

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Μαρούσι - Άρης 87-80

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 81-67

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Ηρακλής - Μύκονος 93-65

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 20:00 ΕΡΤ2

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικά

Μαρούσι – Ολυμπιακός 17:00 ΕΡΤ2

Ηρακλής – Παναθηναϊκός/ΠΑΟΚ 20:00 ΕΡΤ2

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός

20:00 ΕΡΤ2