Ηρακλής - Μύκονος 93-65: Με περίπατο ο «Γηραιός» στα ημιτελικά του Κυπέλλου

Ο Ηρακλής προκρίθηκε στα ημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ που διεξάγεται στα «Δύο Αοράκια» στην Κρήτη, καθώς επικράτησε άνετα της Μυκόνου με σκορ 93-65.
Ο «Γηραιός» θα βρει απέναντί του την Πέμπτη (19/02) τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ.
Κορυφαίος για τους Θεσσαλονικείς ο Φάντερμπερκ με 24 πόντους, στους 17 ο Σμιθ, ενώ από 11 είχαν Τσιακμάς και Γουέρ.
Από την άλλη πλευρά, ο Μουρ σημείωσε 19 πόντους και ο Ρέι 10.
Το πρόγραμμα του Final 8
Προημιτελικά
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου
- Μαρούσι - Άρης 87-80
- Ολυμπιακός - ΑΕΚ 81-67
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου
- Ηρακλής - Μύκονος 93-65
- Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 20:00 ΕΡΤ2
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου
Ημιτελικά
- Μαρούσι – Ολυμπιακός 17:00 ΕΡΤ2
- Ηρακλής – Παναθηναϊκός/ΠΑΟΚ 20:00 ΕΡΤ2
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
Τελικός
20:00 ΕΡΤ2
