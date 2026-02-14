Ηρακλής - Ολυμπιακός LIVE από το Ιβανώφειο για το μπάσκετ

Στη Θεσσαλονίκη και το Ιβανώφειο δοκιμάζεται σήμερα ο πρωτοπόρος και αήττητος Ολυμπιακός καθώς φιλοξενείται από τον Ηρακλή για τη 19η αγωνιστική στη Stoiximan GBL. Ηρακλής - Ολυμπιακός LIVE στις 16:00 με μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ηρακλής - Ολυμπιακός LIVE

Ο Ηρακλής έχει εκεί ρεκόρ 5-3 μετρώντας τρεις διαδοχικές νίκες, μετά από την ήττα του από τον Άρη στις 13 Δεκεμβρίου. Οι «κυανόλευκοι» προέρχονται από την ήττα στο Περιστέρι που ήταν η τρίτη στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια τους. Παραμένουν πάντως εντός οχτάδας.

Ο Ολυμπιακός διατηρεί το αήττητο του μετά από 18 αγωνιστικές αφού επιβλήθηκε την περασμένη Κυριακή του Προμηθέα Πάτρας στο ΣΕΦ. Μέσα από εκείνο το παιχνίδι, μεταξύ των άλλων «ερυθρόλευκων» επιτευγμάτων –με κορυφαίο όλων τις 40 ασίστ που είναι η κορυφαία επίδοση στην ιστορία του επαγγελματικού Πρωταθλήματος- ο Τόμας Ουόκαπ έγινε ο 9ος στην ιστορία τους που έφτασε τα 150 κλεψίματα στη Stoiximan GBL.

Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστική

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Προμηθέας - Περιστέρι 16:00

Μύκονος - Άρης 16:00

Ηρακλής - Ολυμπιακός 16:00

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 18:15

Μαρούσι - Καρδίτσα 18:15

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός - Κολοσσός 13:00

Ρεπό: Πανιώνιος