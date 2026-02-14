Όταν η Τζοβάνα Φραγκούλη δημιούργησε σκάνδαλο πριν τις εκλογές με το «Δικά μας παιδιά» της ΝΔ

Οι εκλογές του 2004 αποτέλεσαν σημείο αναφοράς στην πολιτική σκηνή της χώρας μας τον 21ο αιώνα. Από τη μία πλευρά η Νέα Δημοκρατία με τον Κώστα Καραμανλή ετοιμαζόταν να δώσει τέλος σε μια δεκαετή διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Ένα ΠΑΣΟΚ που πλέον είχε στην ηγεσία του τον Γιώργο Παπανδρέου, μετά από το «δακτυλίδι» που του είχε παραδώσει ο Κώστας Σημίτης.

Από τη μία «Όλη η Ελλάδα είναι μπλε» και η δέσμευση για «επανίδρυση του κράτους» και από την άλλη «πάρτι στις 7 του Μάρτη, νίκη νέα από τη νεολαία». Και κάπου ανάμεσα, στο πεδίο των αντιπαραθέσεων, οι καταγγελίες για διορισμούς ημετέρων και εκθέσεις του ΑΣΕΠ που έβαζαν «φωτιά».

«Τα δικά μας παιδιά»

Λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, μία εκ των υποψηφίων με τη Νέα Δημοκρατία, η ηθοποιός και παρουσιάστρια, με μεγάλη δημοφιλία στα 80s και 90s, Τζοβάνα Φραγκούλη, που εκστόμισε σε τηλεοπτικό πάνελ, εκείνο που σκέφτονταν όλοι αλλά κανείς δεν τολμούσε να πει.

Φιλοξενούμενη στο κεντρικό δελτίο του Alter η κ. Φραγκούλη υποστήριξε ότι «θα πρέπει να διοριστούν τα δικά μας παιδιά», προκαλώντας όπως είναι φυσικό... χαμό. Ο διάλογος, με αφορμή τη φημολογούμενη κατάργηση του ΑΣΕΠ, είχε εξελιχθεί ως εξής:

«Βεβαίως, γιατί να μην διορίζονται τα δικά μας παιδιά;».

«Τα δικά σας, του κόμματός σας…», επέμεινε ο δημοσιογράφος.

«Του κόμματός μας, ναι. (...) Αλλά τα παιδιά όλου του κόσμου», επέμεινε και η κ. Φραγκούλη.

Αντιδράσεις και «θέση» Καραμανλή

Μάλιστα η συγκεκριμένη δήλωση έχει ουσιασtικά την ίδια στιγμή που ο Κώστας Καραμανλής, σε ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, έλεγε πως «κατεβάστε τις κομματικές σημαίες και υψώστε για πάντα τη σημαία της κοινωνικής ευθύνης». Ενώ μόλις την προηγούμενη ημέρα, σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, σε ερώτηση του Γιώργου Παπαδάκη ήταν κατηγορηματικός: «Εκείνοι που τα είπανε είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Έτσι, για να το ξεκαθαρίζουμε αυτό», σχολιάζοντας παλιότερη δήλωση του Γιώργου Καρατζαφέρη για επικείμενες προσλήψεις γαλάζιων ημετέρων.

Από την πλευρά της ΝΔ δεν είχε υπάρξει επίσημη αντίδραση, όμως η ίδια προχώρησε άμεσα σε δήλωση με την οποία ανασκεύαζε όσα είχε πει. «Είναι αλήθεια ότι λόγω του φόρτου και του άγχους της προεκλογικής εκστρατείας, καθώς και της πολιτικής μου απειρίας, διατύπωσα τη δήλωση αυτή με ατυχή τρόπο, σαν να εννοούσα ότι θα διορίσουμε τα δικά μας παιδιά. Θέλω να βεβαιώσω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν ήταν αυτές οι προθέσεις μου και λυπούμαι γιατί δημιουργήθηκε αυτός ο θόρυβος» είχε αναφέρει.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος 2/3/2004 (σελίδα 4)

Τα άλλα κόμματα και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ μέσω της Άννας Διαμαντοπούλου, είχαν ζητήσει από τη ΝΔ να ξεκαθαρίσει τη θέση της στο ζήτημα, με μία κουβέντα που κράτησε αρκετές ημέρες.

Εφημερίδα Μακεδονία 2/3/2004 (σελίδα 11)

Τι έκανε τελικά η Τζοβάνα Φραγκούλη στις εκλογές

Για την... Ιστορία. Η Νέα Δημοκρατία νίκησε σε εκείνες της εκλογές της 7η Μαρτίου έχοντας 350 χιλ. περισσότερες ψήφους από το ΠΑΣΟΚ, ενώ στη Βουλή μπήκαν ακόμα το ΚΚΕ και (οριακά) ο Συνασπισμός στην τελευταία του εμφάνιση στις εκλογές πριν μετεξελιχθεί σε ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, η Τζοβάνα Φραγκούλη απέτυχε να εκλεχθεί. Στην Α' Αθηνών βρέθηκε στην 17η θέση με 7.368 ψήφους, με τη ΝΔ να εκλέγει στην περιφέρεια 9 βουλευτές (Αβραμόπουλος, Κακλαμάνης, Βουλγαράκης, Αλογοσκούφης, Παυλόπουλος, Γιαννάκου, Ψαρούδα-Μπενάκη, Κωνσταντάρας και Κουντουρά).

