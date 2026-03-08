Ηρακλής - Παναθηναϊκός LIVE από το Ιβανώφειο για το μπάσκετ

Στο Ιβανώφειο ολοκληρώνεται η 20ή αγωνιστική στο μπάσκετ εκεί που ο Ηρακλής υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Ηρακλής - Παναθηναϊκός LIVE στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.
Ηρακλής - Παναθηναϊκός LIVE
Ο Ηρακλής πήγε στη διακοπή μετά από δύο ήττες –από το Περιστέρι εκτός και τον Ολυμπιακό εντός έδρας- και έχοντας μία νίκη στις πέντε τελευταίες αγωνιστικές. Εξακολουθεί ωστόσο να βρίσκεται σε τροχιά playoffs, έχοντας πιθανότητες ακόμη και για την εξάδα της κανονικής περιόδου.
Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από την εντός έδρας ήττα από τον Κολοσσό που ήταν η δεύτερη στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές και η τρίτη συνολικά στο φετινό Πρωτάθλημα. Η τελευταία φορά που οι «πράσινοι» είχαν περισσότερες από δύο ήττες κανονικής περιόδου ήταν πριν από 11 χρόνια, στην περίοδο 2014-15 όταν ολοκλήρωσαν την πρώτη φάση του Πρωταθλήματος με ρεκόρ 23-3.
GBL: Το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής
Σάββατο 7 Μαρτίου
ΑΕΚ - Προμηθέας 102-85
Καρδίτσα - Μύκονος 103-77
Περιστέρι - Πανιώνιος 82-74
Άρης - Μαρούσι 102-76
Κυριακή 8 Μαρτίου
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 100-73
Ηρακλής - Παναθηναϊκός 16:00
Η κατάταξη στο μπάσκετ
1. Ολυμπιακός 19-0
2. Παναθηναϊκός 15-3
3. ΑΕΚ 14-4
4. ΠΑΟΚ 11-6
5. Άρης 10-7
6. Περιστέρι 9-9
7. Ηρακλής 7-10
8. Μύκονος 7-11
--------------------------
9. Προμηθέας 6-12
10. Πανιώνιος 5-13
11. Κολοσσός 5-13
12. Καρδίτσα 5-14
--------------------------
13. Μαρούσι 4-15
