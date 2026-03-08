Ηρακλής - Παναθηναϊκός LIVE από το Ιβανώφειο για το μπάσκετ

Στο Ιβανώφειο ολοκληρώνεται η 20ή αγωνιστική στο μπάσκετ εκεί που ο Ηρακλής υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Ηρακλής - Παναθηναϊκός LIVE στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ηρακλής - Παναθηναϊκός LIVE

Ο Ηρακλής πήγε στη διακοπή μετά από δύο ήττες –από το Περιστέρι εκτός και τον Ολυμπιακό εντός έδρας- και έχοντας μία νίκη στις πέντε τελευταίες αγωνιστικές. Εξακολουθεί ωστόσο να βρίσκεται σε τροχιά playoffs, έχοντας πιθανότητες ακόμη και για την εξάδα της κανονικής περιόδου.

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από την εντός έδρας ήττα από τον Κολοσσό που ήταν η δεύτερη στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές και η τρίτη συνολικά στο φετινό Πρωτάθλημα. Η τελευταία φορά που οι «πράσινοι» είχαν περισσότερες από δύο ήττες κανονικής περιόδου ήταν πριν από 11 χρόνια, στην περίοδο 2014-15 όταν ολοκλήρωσαν την πρώτη φάση του Πρωταθλήματος με ρεκόρ 23-3.

GBL: Το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής

Σάββατο 7 Μαρτίου

ΑΕΚ - Προμηθέας 102-85

Καρδίτσα - Μύκονος 103-77

Περιστέρι - Πανιώνιος 82-74

Άρης - Μαρούσι 102-76

Κυριακή 8 Μαρτίου

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 100-73

Ηρακλής - Παναθηναϊκός 16:00

Η κατάταξη στο μπάσκετ

1. Ολυμπιακός 19-0

2. Παναθηναϊκός 15-3

3. ΑΕΚ 14-4

4. ΠΑΟΚ 11-6

5. Άρης 10-7

6. Περιστέρι 9-9

7. Ηρακλής 7-10

8. Μύκονος 7-11

--------------------------

9. Προμηθέας 6-12

10. Πανιώνιος 5-13

11. Κολοσσός 5-13

12. Καρδίτσα 5-14

--------------------------

13. Μαρούσι 4-15