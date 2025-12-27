Ηρακλής - Πανιώνιος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Στο Ιβανώφειο με την αναμέτρηση Ηρακλής - Πανιώνιος ολοκληρώνεται το πρόγραμμα του Σαββάτου για τη Stoiximan GBL. Ο αγώνα αρχίζει στις 18:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Από σερί αποτελεσμάτων προέρχεται ο Ηρακλής που μετά τη νίκη της πρεμιέρας επί του Προμηθέα Πάτρας, μέτρησε τέσσερις σερί ήττες, τρεις σερί νίκες και στη συνέχεια δύο ήττες από τον Άρη εντός και τον Παναθηναϊκό εκτός, με τις οποίες πηγαίνει σε αυτό το παιχνίδι. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τέσσερις νίκες του Ηρακλή συνοδεύτηκαν από τριψήφιες επιδόσεις ranking ενώ και οι έξι ήττες του συνοδεύτηκαν από διψήφιες επιδόσεις στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο Πανιώνιος παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας μετά από τρεις διαδοχικές ήττες που ακολούθησαν τη μοναδική, ως τώρα, νίκη του κόντρα στην Καρδίτσα. Παραμένει χωρίς εκτός έδρας επιτυχία (0-6) και αν δεν τα καταφέρει στο Ιβανώφειο, θα κλείσει τον πρώτο γύρο μετρώντας μόνο ήττες ως φιλοξενούμενος για 6η φορά στην ιστορία του στη Stoiximan GBL. 0-7 είχε μόνο στη μία, στην περίοδο 1998-99.



