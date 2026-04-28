Ηρακλής: Σε προχωρημένες επαφές με Βάλτερ Ματσάρι

Η Καλαμάτα έκλεισε το κενό στον πάγκο της με την επικείμενη πρόσληψη του Παναγιώτη Χριστοφιλέα (απομένει μόνο η ανακοίνωση) και πλέον στην τελική ευθεία στο θέμα του προπονητή βρίσκεται και η έτερη ομάδα που προβιβάστηκε από τη Super League 2. Ο Ηρακλής.

Ο Γηραιός αφού δεν τα βρήκε με προπονητή, ο οποίος τη δεδομένη χρονική στιγμή δεσμεύεται με συμβόλαιο με ομάδα της Super League, κινήθηκε για λύση έμπειρου τεχνικού από το εξωτερικό και όπως προκύπτει αυτή που έχει προκριθεί είναι του Βάλτερ Ματσάρι!

