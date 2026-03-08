Ιράν: Οι ποδοσφαιρίστριες της εθνικής γυναικών κινδυνεύουν με εκτέλεση

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή, με ένα πέπλο μαύρου καπνού να έχει σκεπάσει τον ουρανό της Τεχεράνης μετά από βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Καθώς ο πόλεμος μαίνεται στο Ιράν, η εθνική ομάδα γυναικών προέβη σε στάση διαμαρτυρίας καθ΄όλη την διάρκεια παρουσίας της στο Κύπελλο Ασίας, η οποία ωστόσο έχει προκαλέσει μεγάλο θόρυβο πίσω στην πατρίδα τους.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

