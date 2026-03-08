Μενού

Ιράν: Οι ποδοσφαιρίστριες της εθνικής γυναικών κινδυνεύουν με εκτέλεση

Οι ποδοσφαιρίστριες της εθνικής Ιράν δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο ως ένδειξη διαμαρτυρίας και η κρατική τηλεόραση πιέζει να τιμωρηθούν με εκτέλεση!

Οπαδοί της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου στο Ιράν | Shutterstock
Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή, με ένα πέπλο μαύρου καπνού να έχει σκεπάσει τον ουρανό της Τεχεράνης μετά από βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Καθώς ο πόλεμος μαίνεται στο Ιράν, η εθνική ομάδα γυναικών προέβη σε στάση διαμαρτυρίας καθ΄όλη την διάρκεια παρουσίας της στο Κύπελλο Ασίας, η οποία ωστόσο έχει προκαλέσει μεγάλο θόρυβο πίσω στην πατρίδα τους.

