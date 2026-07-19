Ισπανία - Αργεντινή: LIVE ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ

Η μεγάλη ώρα έφτασε για τον τελικό του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Ισπανία και στην Αργεντινή στις 22:00 και σε τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1.

Δείτε LIVE την εξέλιξη της σπουδαίας αναμέτρησης στο MetLife Stadium, μέσα από το liveblog του gazzetta.gr

Υπενθυμίζεται ότι στα ημιτελικά, οι Ισπανοί απέκλεισαν τους Γάλλους με 2-0 και η «αλμπισελέστε» την Αγγλία με σκορ 2-1.

Στον μικρό τελικό τα ξημερώματα της Κυριακής (19/07), η Αγγλία επικράτησε της Γαλλίας με σκορ 6-4 σε ένα χορταστικό ματς και κατέκτησε την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.