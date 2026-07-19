Ισπανία - Αργεντινή: LIVE ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ

Η μεγάλη ώρα έφτασε για τον τελικό του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Ισπανία και στην Αργεντινή στις 22:00 και σε τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1.
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Υπενθυμίζεται ότι στα ημιτελικά, οι Ισπανοί απέκλεισαν τους Γάλλους με 2-0 και η «αλμπισελέστε» την Αγγλία με σκορ 2-1.
Στον μικρό τελικό τα ξημερώματα της Κυριακής (19/07), η Αγγλία επικράτησε της Γαλλίας με σκορ 6-4 σε ένα χορταστικό ματς και κατέκτησε την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
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