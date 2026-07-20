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Ισπανία - Αργεντινή: Ο Παρέδες έπιασε από τον λαιμό τον Γκαρθία και έριξε αγκωνιά στον Γκάβι

Επενέβη ο Σκαλόνι για να απομακρύνει τους παίκτες από το σημείο.

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Λεάντρο Παρέδες
Λεάντρο Παρέδες | EPA/RONALD WITTEK/ ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ο Λεάντρο Παρέδες φάνηκε να μην μπορεί να διαχειριστεί την ήττα της Αργεντινής και μετά το σφύριγμα του διαιτητή ξέσπασε τα νεύρα του στους ποδοσφαιριστές της Ισπανίας.

Ο διεθνής μέσος έπιασε από τον λαιμό τον Γκαρθία, ρίχνοντάς τον στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια χτύπησε με αγκωνιά και τον Γκάβι, προκαλώντας αναστάτωση στον αγωνιστικό χώρο. 

Χρειάστηκε η επέμβαση του Λιονέλ Σκαλόνι, ο οποίος μπήκε ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές και απομάκρυνε τους παίκτες του από το σημείο.


 

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