Ισπανία - Αργεντινή: Ο Παρέδες έπιασε από τον λαιμό τον Γκαρθία και έριξε αγκωνιά στον Γκάβι

Ο Λεάντρο Παρέδες φάνηκε να μην μπορεί να διαχειριστεί την ήττα της Αργεντινής και μετά το σφύριγμα του διαιτητή ξέσπασε τα νεύρα του στους ποδοσφαιριστές της Ισπανίας.
Ο διεθνής μέσος έπιασε από τον λαιμό τον Γκαρθία, ρίχνοντάς τον στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια χτύπησε με αγκωνιά και τον Γκάβι, προκαλώντας αναστάτωση στον αγωνιστικό χώρο.
Χρειάστηκε η επέμβαση του Λιονέλ Σκαλόνι, ο οποίος μπήκε ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές και απομάκρυνε τους παίκτες του από το σημείο.
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