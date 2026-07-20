Πανάξια στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία: 1-0 την Αργεντινή στην παράταση με εκτελεστή Φεράν Τόρες

Παγκόσμια πρωταθλήτρια μετά από 16 χρόνια η Ισπανία. Αποκαθήλωσε την Αργεντινή με το γκολ του Φεράν Τόρες στο 106 λεπτό.
Η Ισπανία ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη τη διάρκεια του τελικού του Μουντιάλ 2026, είχε την κατοχή της μπάλας, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες και πίεσε συνεχώς την Αργεντινή, η οποία δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά.
Ο αγώνας έληξε 0-0 στην κανονική διάρκεια, όμως στην παράταση, με την Αργεντινή να αγωνίζεται με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Έντσο Φερνάντες, ο Φεράν Τόρες σκόραρε στο 106ο λεπτό και χάρισε τη νίκη με 1-0 στην Ισπανία, που κατέκτησε το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της.
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Η Ισπανία μπήκε πιο δυνατά στον αγώνα, κράτησε την μπάλα στα πόδια της και πίεσε από τα πρώτα λεπτά. Στο 5ο λεπτό έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Λαμίν Γιαμάλ, όμως ο Εμιλιάνο Μαρτίνες έκανε σημαντική επέμβαση. Στη συνέχεια η Αργεντινή ισορρόπησε το παιχνίδι, αλλά δεν κατάφερε να δημιουργήσει κάποια επικίνδυνη φάση. Πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, η Ισπανία απείλησε ξανά με τον Ογιαρθάμπαλ και τον Κουκουρέγια, όμως το σκορ έμεινε στο 0-0, ενώ η Αργεντινή δεν είχε ούτε μία τελική προσπάθεια.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Ισπανία συνέχισε να ελέγχει τον αγώνα και πίεζε συνεχώς, όμως ο Μαρτίνες σταμάτησε όλες τις προσπάθειές της. Στις καθυστερήσεις, ο Έντσο Φερνάντες αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας την Αργεντινή με δέκα παίκτες, ενώ λίγο αργότερα ο Μαρτίνες απέκρουσε και ένα επικίνδυνο φάουλ του Γιαμάλ, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.
Με το αριθμητικό πλεονέκτημα, η Ισπανία πίεσε ακόμη περισσότερο. Αρχικά έχασε μία καλή ευκαιρία με τον Μερίνο, ενώ λίγο μετά ακυρώθηκε γκολ του Νίκο Γουίλιαμς για επιθετικό φάουλ. Τελικά, στο 106ο λεπτό, ο Φεράν Τόρες εκμεταλλεύτηκε την αναστάτωση στην περιοχή και πέτυχε το 1-0. Στα τελευταία λεπτά η Αργεντινή προσπάθησε να αντιδράσει, όμως η μοναδική της μεγάλη ευκαιρία χάθηκε στις καθυστερήσεις της παράτασης και η Ισπανία πανηγύρισε τη νίκη και την κατάκτηση του τίτλου.
Ισπανία (Λουίς Ντε Λα Φουέντε): Ουνάι Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ (62΄Πέδρι), Μπαένα (75΄Ν. Γουίλιαμς), Όλμο (75΄Μερίνο), Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ (62΄Φεράν Τόρες)
Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Εμιλιάνο Μαρτίνες, Ρομέρο (70΄Μεδίνα), Λισάντρο Μαρτίνες (46΄Οταμέντι), Ταλιαφίκο, Ντε Πολ (70΄Σιμεόνε), Μοντιέλ, (58΄Μολίνα) Έντσο Φερνάντες, Μακ Άλιστερ, Νίκο Γκονζάλες, Μέσι, Άλβαρες
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