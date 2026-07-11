Ισπανία - Βέλγιο 2 - 1: Ο Μερίνο μίλησε πάλι και η ομάδα πάει στους «4»

Η Ισπανία κατάφερε να επικρατήσει επί του Βελγίου και πάει με φόρα στους «4», για να κοντραριστεί με τη Γαλλία.

Ο Μερίνο έκανε το 2-1 για την Ισπανία εις βάρος του Βελγίου στο 88ο λεπτό του προημιτελικού στο Λος Άντζελες.

Όπως μεταφέρει το gazzetta,gr Κουμπαρσί σούταρε, ο Λάμενς απέκρουσε ασταθώς και στη συνέχεια της φάσης, ο παίκτης της Άρσεναλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για την πατρίδα του.

Το πρώτο ημίχρονο

Οι Ίβηρες ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι στο πρώτο ημίχρονο, με το σουτ του Γιαμάλ στο 21' να περνά εκτός εστίας. Εντέλει στο 30' ήρθε το 1-0, με τον Ρούιθ να παίρνει το ριμπάουντ μετά την επέμβαση του Κουρτουά σε προσπάθεια του Όλμο και να ανοίγει το σκορ. Ακολούθησαν δύο αξιόλογες φάσεις με πρωταγωνιστή τον Γιαμάλ (35', 40'), πριν έρθει από το πουθενά η βελγική ισοφάριση με κεφαλιά του Ντε Κετελάρε στο 41'!

Η πρόκριση της Ισπανίας

Ο ρυθμός ήταν εξαιρετικός με το ξεκίνημα στο δεύτερο μέρος, με τον Γιαμάλ να είναι άστοχος στο 52' και τον Ντε Κάιπερ να τον... μιμείται στο 55'. Ακολούθησαν τρεις καλές φάσεις σε ένα δίλεπτο, με τον Κουρτουά να σταματά Γιαμάλ (61') και Ογιαρθάμπαλ (63') και τον Σιμόν να αποσοβεί τον κίνδυνο σε σουτ του Ντε Μπρόινε (62'). Στο 71' ήρθε η πρώτη από τις δύο στιγμές που άλλαξαν το ματς, με τον Κουρτουά να αποχωρεί τραυματίας και τον Λάμενς να τον αντικαθιστά.

Ενώ όλα έδειχναν ότι πάμε για παράταση, ο τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέκρουσε ασταθώς το μακρινό σουτ του Κουμπαρσί και ο νεοεισελθών Μερίνο σκόραρε εξ επαφής, δύο λεπτά αφότου μπήκε στον αγώνα, χαρίζοντας στην Ισπανία μια τεράστια πρόκριση!