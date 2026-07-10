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«Εγώ, ούτε γρατζουνιά και το παιδί μου σκοτώθηκε»: Συγκλονίζει ο πατέρας της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ

Ο πατέρας της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ, που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο, περιέγραψε τη στιγμή του τραγικού συμβάντος.

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Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα του 15χρονου κοριτσιού, που έχασε σήμερα τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη

Πρόκειται για μια νεαρή αθλήτρια του ΠΑΟΚ, η οποία, σκοτώθηκε σε τροχαίο το οποίο σημειώθηκε στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης

 

Μιλώντας στο Live News του Mega, «Μου σκότωσαν το παιδί μου. Κινούμουν με την κόρη μου με μηχανή και μας χτύπησε από πίσω ένα απορριμματοφόρο όχημα. Εγώ δεν έπαθα τίποτα. Ούτε γρατζουνιά και το παιδί μου σκοτώθηκε.

Η μηχανή έχει χτυπηθεί από πίσω που σημαίνει ότι από εκεί ήρθε το απορριμματοφόρο. Μας πέταξε 15 μέτρα μακριά. Το παιδί μου το πάτησε. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Η κόρη μου δεν έρχεται πίσω. Έγινε στις έντεκα και τέταρτο το πρωί» είπε συγκεκριμένα ο πατέρας της 15χρονης.

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