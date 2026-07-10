Τεντόγλου: «Πέταξε» στα 8,61μ και όλοι μιλούν για τη... γκριμάτσα του

Ακόμη μια ιστορική μέρα ήταν η σημερινή για τον Μίλτο Τεντόγλου, καθώς κατάφερε να καταγράψει κορυφαία επίδοση στο Diamond League.

Όπως μεταφέρει και η ΕΡΤ, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέτυχε στο δεύτερο άλμα του στο μήκος επίδοση 8,61 μέτρα με άνεμο -0,9 μ./δευτ.

Η επίδοση αυτή αποτελεί την καλύτερη φετινή στον κόσμο στο μήκος και έρχεται σε μια ακόμη σπουδαία παρουσία του Έλληνα πρωταθλητή στη σειρά αγώνων Diamond League.

Ήδη, επικές αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, «σήκωσε» η γκριμάτσα που έκανε ο μεγάλος αθλητής την ώρα του άλματος του Οντελίν.