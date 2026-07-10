Πώς άνοιξε ξανά ο φάκελος του εμπρησμού της Marfin - Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες για ανθρωποκτονία

Ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό email αποτέλεσε την αφορμή για να ανοίξει ξανά η υπόθεση της Marfin, σήμερα (10/7).

Υπενθυμίζεται ότι, στις 5 Μαΐου 2010, κατά τη διάρκεια μαζικής πορείας, άγνωστοι έριξαν βόμβες μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στη οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα των θάνατο τριών εργαζομένων.

Τπ ηλεκτρονικό μήνυμα κατονόμαζε συγκεκριμένα πρόσωπα ως δράστες της επίθεσης.

Το περιεχόμενο του e-mail οδήγησε τις αρχές να επανεξετάσουν την υπόθεση και να ανασύρουν τη δικογραφία από το αρχείο. Τα πρόσωπα που αναφέρονταν στο μήνυμα ήταν γνωστά στις διωκτικές αρχές, ωστόσο δεν είχαν περιληφθεί στον αρχικό κατάλογο υπόπτων.

Με την αξιοποίηση νέων στοιχείων και σύγχρονων ανακριτικών μεθόδων, η δικογραφία εμπλουτίστηκε και η αρμόδια ανακρίτρια εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τους δύο άνδρες.

Ωστόσο, η συνήγορος υπεράσπισης των δραστών, αναφέρει ότι «οι συλλήψεις έγιναν βάσει δικογραφίας που δεν έχει καν υπόσταση».

Στο μικροσκόπιο των αρχών άτομο από τη Βρετανία

Στο μικροσκόπιο τον αρχών έχει μπει επίσης και μια 46χρονη που διαμένει τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία και φέρεται να είχε δευτερεύοντα ρόλο στην επίθεση. Για την περίπτωσή της αναμένεται η έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης.

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Σε βάρος και των τριών παραμένει η ποινική δίωξη που είχε ασκηθεί κατά αγνώστων για ανθρωποκτονία και εμπρησμό.

Η AI τεχνολογία που βοήθησε στην επιχείρηση της αστυνομίας

Εύλογο είναι το ερώτημα, του πώς κατάφεραν οι αρχές να ανιχνεύσουν τους δράστες, 16 χρόνια μετά. Ο Σταύρος Μπαλάσκας, δήλωσε στον STAR, ότι αξιοποιήθηκε η προηγμένη τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης.

Με τα AI εργαλεία, οι αρχές κατάφεραν να αναλύσουν παλιές και αρκετά θολές φωτογραφίςε των δραστών. Όπως εξηγεί, ανιχνεύουν τον πόρο του προσώπου και έτσι αναλύονται τα χαρακτηριστικά και τα χρώματα.

Όλα αυτά, σε συνδυασμό ειδική προανάκριση, ειδική έρευνα και διασταύρωση στοιχείων με άλλες δικογραφίες, οδήγησαν σε ένα πιθανό σενάριο για τους δράστες της Marfin.

Marfin: Την Τρίτη στην ανακρίτρια οι συλληφθέντες

Οι δύο συλληφθέντες, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή.

Αναμένεται να περάσουν το κατώφλι της ανακρίτριας την Τρίτη το πρωί για να απολογηθούν.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα (10/7) οι δύο 42χρονοι άνδρες που συνελήφθησαν σήμερα το πρωί από την Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, οδηγήθηκαν υπό δράκοντεια μέτρα ασφαλείας, λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα στην Ευελπίδων στο πλαίσιο εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους για την υπόθεση της Marfin.

Οι δύο άνδρες καλούνται να απολογηθούν για στοιχεία που έχει συγκεντρωθεί μετά από εκτεταμένη έρευνα η ΔΑΟΕ, σύμφωνα με τα οποία οι, τότε 26 ετών, κατηγορούμενοι εμπλέκονται στην φονική εμπρηστική επίθεση.

Παράλληλα, στην δικογραφία φέρεται να συμπεριλαμβάνεται υλικό που τους εμφανίζει με ακάλυπτα πρόσωπα, το οποίο έχει συσχετιστεί με άλλο υλικό από την φονική εμπρηστική επίθεση στην τράπεζα.