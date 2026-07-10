«Πού πας; Διασκέδασε τον κόσμο»: Όταν χορεύτρια του Costa Concordia παραιτήθηκε την ώρα που το πλοίο βυθιζόταν

Τη συγκλονιστική ιστορία του κρουαζιερόπλοιου Costa Concordia που βυθίστηκε μετά από πρόσκρουση σε βράχο αφηγείται το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, αποκαλύπτωντας πως ήρθε ο θάνατος 33 ανθρώπων και η καταδίκη του καπετάνιου σε 16 χρόνια φυλάκιση.

Το Netflix συνεχίζει το μοτίβο του να παρουσιάζει συγκλονιστικές αληθινές ιστορίες εγκλημάτων μέσα από τα ντοκιμαντέρ του, με το «Shipwrecked: Nightmare At Sea» να κυκλοφορεί λίγο μετά τα πρόσφατα ντοκιμαντέρ της πλατφόρμας για τις υποθέσεις των Mackenzie Shirilla και Taylor Parker.

Το «Shipwrecked», ωστόσο, εξιστορεί τη δραματική υπόθεση του ναυαγίου του κρουαζιερόπλοιου Costa Concordia, υπόθεση που είχε συγκλονίσει παγκοσμίως.

Το ντοκιμαντέρ του Netflix περιλαμβάνει συνεντεύξεις, τόσο με υπαλλήλους, όσο και με επιβάτες που επέζησαν από την φονική κρουαζιέρα. Μια από τις πιο σοκαριστικές στιγμές που παρουσιάζεται στο ντοκιμαντέρ είναι η παραίτηση μιας υπαλλήλου λόγω παράλογης απαίτησης του προϊσταμένου της.

«Πού πας; Διασκέδασε τον κόσμο»

Η Rose Metcalf εργαζόταν ως χορεύτρια στο πλοίο επί τέσσερις μήνες όταν συνέβη το περιστατικό, περιγράφοντας τη θέση αυτή ως τη «δουλειά των ονείρων της», καθώς της επέτρεπε να ταξιδεύει στον κόσμο και να χορεύει.

Αρκετοί επιβάτες στο ντοκιμαντέρ περιγράφουν τη στιγμή που το πλοίο προσέκρουσε στα βράχια, αναφέροντας ότι ακούστηκε ένας εξαιρετικά δυνατός κρότος και ότι τα φώτα έσβησαν.

Οι επιβάτες άρχισαν να τρέχουν προς το κατάστρωμα, αλλά τους ανακοινώθηκε ότι έπρεπε να επιστρέψουν στις καμπίνες τους, καθώς επρόκειτο για μια «διακοπή ρεύματος».

Η Rose δήλωσε ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν στο μπαρ «Londra» -καθώς διατηρούσε ερωτική σχέση με έναν μπάρμαν- όταν το πλοίο άρχισε να παίρνει κλίση. Όπως εξηγεί στο ντοκιμαντέρ: «Θυμάμαι να σκέφτομαι: "Δεν μπορώ να μείνω εδώ, πρέπει να βγω από το πλοίο"».

«Καθώς περπατούσα στον διάδρομο, συνάντησα την προϊσταμένη μου, η οποία με ρώτησε: "Πού πας;"» Η Rose εξήγησε ότι, όταν ενημέρωσε την προϊσταμένη της πως κατευθυνόταν σε σημείο συγκέντρωσης, εκείνη της είπε ότι έπρεπε να πάει να «διασκεδάσει τους επιβάτες».

Η Rose παραιτήθηκε αμέσως. Η χορεύτρια πρόσθεσε: «Πήγα κατευθείαν στο σημείο συγκέντρωσής, δεν περίμενα κανέναν κωδικό ή σήμα».

Αργότερα εγκλωβίστηκε στα χαμηλότερα επίπεδα του βυθιζόμενου πλοίου, αλλά κατάφερε να τραβήξει την προσοχή ενός ελικοπτέρου χρησιμοποιώντας τον φακό της και να διαφύγει.

Πώς βυθίστηκε το κρουαζιερόπλοιο

Το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο διαχειριζόταν η εταιρεία Costa Vessels, βυθίστηκε στις 13 Ιανουαρίου 2012 αφού προσέκρουσε σε βράχους κατά τη διάρκεια ενός ελιγμού κοντά στην ακτή.

Ο καπετάνιος του πλοίου, Φραντσέσκο Σκετίνο, εγκατέλειψε το σκάφος, ενώ σε αυτό βρίσκονταν ακόμη περισσότερα από 300 άτομα. Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 16 ετών, αφού κρίθηκε ένοχος για πολλαπλές κατηγορίες ανθρωποκτονίας εξ αμελείας, καθώς και για «πρόκληση ναυτικής καταστροφής», λόγω της εγκατάλειψης του πλοίου ενώ επέβαιναν σε αυτό επιβάτες.

Συνολικά 32 επιβάτες έχασαν τη ζωή τους, ενώ το 33ο θύμα ήταν ένας δύτης διάσωσης που κατέληξε εξαιτίας τραυματισμών που υπέστη κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων διάσωσης.

Η Costa Vessels κλήθηκε να καταβάλλει πρόστιμο ύψους μόλις 1.000.000 δολαρίων και προσέφερε αποζημίωση ύψους έως 11.000 δολαρίων ανά επιβάτη.