Μενού

Ισπανία - Ελλάδα: Πότε είναι ο «τελικός» για την πρώτη θέση - Η ώρα και το κανάλι

Η Ελλάδα με την Ισπανία την Πέμπτη (04/09) για την πρώτη θέση του γ'ομίλου στο Ευρωμπάσκετ 2025. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
Ελλάδα - Ευρωμπάσκετ
Ο Ντόρσεϊ στο ματς Ελλάδα - Βοσνία για το Ευρωμπάσκετ 2025 | Eurokinissi/ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ
  • Α-
  • Α+

Η Ελλάδα θα παίξει με την Ισπανία την Πέμπτη (04/09) για την πρώτη θέση του γ'ομίλου στο Eurobasket 2025, με τζάμπολ στις 21:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1, τη Novasports Start ενώ θα καλυφθεί live και από το Reader.gr.

Μετά την ήττα της Τρίτης από τη Βοσνία με 77-80, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ψάχνει τη νίκη κόντρα στους Ίβηρες για να περάσει ως πρώτη στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Από τον αγώνα με τους Βόσνιους, έλειψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Και οι δύο ωστόσο, αναμένεται να παίξουν κανονικά με τους Ισπανούς, όπως εκτίμησε ο Βασίλης Σπανούλης μετά τη λήξη της συνάντησης και την πρώτη ήττα της Εθνικής μας.

Η βαθμολογία

Γ' Όμιλος

  1. Ελλάδα 3-1 7 β.
  2. Βοσνία & Ερζεγοβίνη 2-2 6β.
  3. Ισπανία 2-1 5β.
  4. Ιταλία 2-1 5β.
  5. Γεωργία 1-2 4β.
  6. Κύπρος 0-3 3β.

Πρόγραμμα

4η αγωνιστική (2/9)

  • Ελλάδα - Βοσνία & Ερζεγοβίνη 77-80
  • Κύπρος - Γεωργία (18:15)
  • Ιταλία - Ισπανία (21:30)

5η αγωνιστική (4/9)

  • Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Γεωργία (15:00)
  • Ιταλία - Κύπρος (18:15)
  • Ισπανία - Ελλάδα (21:30)

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ