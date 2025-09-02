Ισπανία - Ελλάδα: Πότε είναι ο «τελικός» για την πρώτη θέση - Η ώρα και το κανάλι

Η Ελλάδα θα παίξει με την Ισπανία την Πέμπτη (04/09) για την πρώτη θέση του γ'ομίλου στο Eurobasket 2025, με τζάμπολ στις 21:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1, τη Novasports Start ενώ θα καλυφθεί live και από το Reader.gr.
Μετά την ήττα της Τρίτης από τη Βοσνία με 77-80, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ψάχνει τη νίκη κόντρα στους Ίβηρες για να περάσει ως πρώτη στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Από τον αγώνα με τους Βόσνιους, έλειψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Και οι δύο ωστόσο, αναμένεται να παίξουν κανονικά με τους Ισπανούς, όπως εκτίμησε ο Βασίλης Σπανούλης μετά τη λήξη της συνάντησης και την πρώτη ήττα της Εθνικής μας.
Η βαθμολογία
Γ' Όμιλος
- Ελλάδα 3-1 7 β.
- Βοσνία & Ερζεγοβίνη 2-2 6β.
- Ισπανία 2-1 5β.
- Ιταλία 2-1 5β.
- Γεωργία 1-2 4β.
- Κύπρος 0-3 3β.
Πρόγραμμα
4η αγωνιστική (2/9)
- Ελλάδα - Βοσνία & Ερζεγοβίνη 77-80
- Κύπρος - Γεωργία (18:15)
- Ιταλία - Ισπανία (21:30)
5η αγωνιστική (4/9)
- Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Γεωργία (15:00)
- Ιταλία - Κύπρος (18:15)
- Ισπανία - Ελλάδα (21:30)
