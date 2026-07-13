Το ποδόσφαιρο αποτελεί ένα άθλημα το οποίο αρχετυπικά, δεν χωράει πολλές έμφυλες ταυτότητες πέρα από την κλασσική αρρενωπή, ωστόσο αυτό φαίνεται να αλλάζει σιγά σιγά.

Ο Αλμπέρτο Λεχάραγα είναι ο μοναδικός ανοιχτά κουίρ ποδοσφαιριστής στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο της Ισπανίας, και μιλά ανοιχτά για την σεξουαλικότητά του.

Ο ποδοσφαιριστής λέει πως αισθάνεται «τέλεια» που μοιράστηκε τις φωτογραφίες του γάμου του από το περσινό καλοκαίρι, δείχνοντας ξεκάθαρα πως ο καθένας μπορεί να βρει την ευτυχία πέρα από τα κοινωνικά καλούπια και κοινωνικές οριοθετήσεις.

0 31χρονος τερματοφύλακας της UD Sanse, της Ουνιόν Ντεπορτίβα Σαν Σεμπαστιάν δε λος Ρέγες, παντρεύτηκε τον τραγουδιστή Ρουμπέν Φερνάντεθ το καλοκαίρι του 2025 κοντά στη Μάλαγα.

«Ήταν κάτι πολύ προσωπικό για εμάς και τους καλεσμένους μας, αλλά αργότερα ανέβασα μερικές φωτογραφίες στο Instagram», λέει ο Lejarraga στο Outsports, μιλώντας από τη Μαδρίτη, όπου ζει το ζευγάρι.

«Άρχισε να παίρνει μεγάλες διαστάσεις, και το καταλαβαίνω αυτό, γιατί εδώ στην Ισπανία είμαι ο μόνος ανοιχτά ομοφυλόφιλος παίκτης και είμαστε οι πρώτοι που παντρευτήκαμε. Ήταν πολύ όμορφο που βλέπαμε ανθρώπους να μιλάμε για τις όμορφες αναμνήσεις του γάμου μας».

Το coming out του Λεχάραγα έγινε πολύ νωρίτερα, καθώς το Μάιο του 2023, όταν αγωνιζόταν στην Μαρμπέγια, ανέβασε μια φωτογραφία με τον σύντροφό του, μετατρέποντάς τον σε σημείο αναφοράς για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα στο ισπανικό ποδόσφαιρο. «Ένιωσα ελεύθερος να μοιραστώ μια στιγμή χαράς», σημειώνει.

Επισημαίνει πως στην ομάδα του νιώθει άνεση και αποδοχή, κάτι το οποίο δεν ισχύει για όσους κάθονται στις κερκίδες. Το φθινόπωρο του 2025, δέχτηκε ομοφοβικά συνθήματα από οπαδούς, με τον αγώνα να διακόπτεται προσωρινά. Ο δήμος του Σαν Σεμπαστιάν δε λος Ρέγες, η ομάδα του και η Ένωση Ισπανών Ποδοσφαιριστών καταδίκασαν δημόσια τα συνθήματα.

Το συγκεκριμένο περιστατικό δείχνει μια χρόνια παθογένεια που έχει αναπτυχθεί στα γήπεδα σε όλο τον κόσμο: Παρότι οι παίκτες μπορεί να έχουν αλλάξει, να είναι δεκτικοί και να υποστηρίζουν τον οποιοδήποτε σεξουαλικό προσανατολισμό του συμπαίκτη τους, στα πέταλα και στις εξέδρες κυριαρχεί δυστυχώς η ομοφοβία. Αρκετές φορές έχουν ακουστεί συνθήματα που στόχο έχουν να χρησιμοποιήσουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ως προσβολή.

Ο Λεχάραγα δεν ζητάει κάτι αδιανόητο, αλλά την αποδοχή προκειμένου να μην χρειαστεί κανείς να εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. «Πρέπει να χωράμε ολόκληροι», αναφέρει χαρακτηριστικά.