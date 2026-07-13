Αθερίδης για Marfin: «Όταν είχα ακούσει για ελληνικό FBI κατουρήθηκα στα γέλια, σήμερα τα παίρνω όλα πίσω»

Τα συγχαρητήριά του έδωσε ο Θοδωρής Αθερίδης στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τη δημιουργία του ελληνικού FBI, ενόψει των νέων συλλήψεων, για την υπόθεση της Marfin.



Με αφορμή, όπως είπε, «την τάση που υπάρχει στην Ελλάδα να κοροϊδεύουμε πάρα πολύ», ο Θοδωρής Αθερίδης ανέφερε στην εκδήλωση κατά της ενδοοικογενειακής βίας το απόγευμα της Παρασκευής στο Ηράκλειο, «όταν είχα ακούσει ότι θα κάνουμε το ελληνικό FBI κατουρήθηκα στα γέλια και έλεγα ότι είναι καραγκιοζιλίκι. Και σήμερα (σ.σ. την Παρασκευή) εξιχνίασε κάτι που έχει αμαυρώσει την ελληνική κοινωνία».

«Επειδή πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα, πρέπει να εμπιστευτούμε ανθρώπους όπως τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ο οποίος δεν μοιάζει με Έλληνα υπουργό. Δεν το λέω επειδή είσαι παρών αλλά μου θυμίζεις υπουργό άλλη δυτικής χώρα. Εγώ γελούσα για το ελληνικό FBI, σήμερα τα παίρνω όλα πίσω» κατέληξε ο Θοδωρής Αθερίδης.



«Όποτε μας χρειαστείς γιατί έχει χαθεί η μπάλα και οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι ίδιοι», είπε Θοδωρής Αθερίδης απευθυνόμενος στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και συμπλήρωσε «αγαπητέ Μιχάλη σε γνωρίζω τόσα χρόνια και σου έχω τυφλή εμπιστοσύνη».