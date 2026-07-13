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Οδηγός βιάστηκε υπερβολικά για τις εκπτώσεις: «Καρφώθηκε» με το αυτοκίνητο σε κατάστημα ρούχων στα Βριλήσσια

Οδηγός στα Βριλήσσια μπέρδεψε τις ταχύτητες και αντί να πάει προς τα πίσω, βρέθηκε καρφωμένος πάνω σε τζαμαρία καταστήματος με γυναικεία ρούχα.

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Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε τζαμαρία καταστήματος στα Βριλήσσια
Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε τζαμαρία καταστήματος στα Βριλήσσια | Orange Press Agency
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Ένα απρόσμενο περιστατικό έλαβε χώρα στα Βριλήσσια, όταν ένας οδηγός μπέρδεψε τις ταχύτητες και αντί να πάει προς τα πίσω βρέθηκε καρφωμένος πάνω σε τζαμαρία καταστήματος με γυναικεία ρούχα.

Σύμφωνα με πληροοφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε επί της οδού Πεντέλης, νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας 13 Ιουλίου, όταν ένα αυτοκίνητο ξαφνικά έπεσε πάνω σε τζαμαρία κάνοντας την χίλια κομμάτια.

Όπως μεταδίδεται το όχημα είναι αυτόματο και ενώ υπήρχε η πρόθεση να κάνει όπισθεν, μπήκε ταχύτητα και κινήθηκε μπροστά. 

Η τύχη ήταν με το μέρος του οδηγού καθώς δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, αν και το κατάστημα ρούχων ήταν ανοιχτό.

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