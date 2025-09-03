Ισπανία: Ποινή φυλάκισης σε οπαδό της Εσπανιόλ για ρατσιστική επίθεση στον Ινιάκι Γουίλιαμς

Με ποινή φυλάκισης τιμωρήθηκε οπαδός της Εσπανιόλ για ρατσιστική συμπεριφορά σε βάρος του Ινιάκι Γουίλιαμς, σε αγώνα με την Αθλέτικ Μπιλμπάο το 2020.

Όπως αναφέρει το gazzetta.gr, παρόμοιες επιθέσεις στα γήπεδα της Ισπανίας αποτελούν συχνό φαινόμενο τα τελευταία χρόνια.

Στο επίμαχο παιχνίδι, ο Ινιάκι Γουίλιαμς, είδε τον οπαδό της Εσπανιόλ να κάνει χειρονομίες καθώς και να μιμείται κραυγές μαϊμούς απέναντι του.

Η ποινή του κατηγορούμενου κατέληξε μετά απο διάφορα αιτήματα απο τις δύο πλευρές, σε ποινή φυλάκισης ενός έτους, με πρόστιμο αξίας περίπου 1.000 ευρώ καθώς και απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για δύο έτη.

Ακόμα, ο δράστης δεν θα έχει την δυνατότητα να εργαστεί σε τομείς εκπαίδευσης ή αθλητισμού για τέσσερα χρόνια. Ωστόσο, στην Ισπανία δεν συνηθίζεται να εκτίονται ποινές φυλάκισης κάτω των δύο ετών.

Δεδομένου αυτού, ο κατηγορούμενος θα μπορούσε να αποφύγει την φυλάκιση αν το δικαστήριο της Βαρκελώνης το αποφασίσει.

