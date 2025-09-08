Μενού

Ισπανικός φόβος ενόψει Παγκοσμίου: «Το πραγματικό δράμα και το... συναπάντημα με Ελλάδα»

Οι Ισπανοί ήδη ξεκίνησαν να κοιτάζουν τα προκριματικά του Παγκοσμίου και υπάρχει φόβος στις τάξεις της για τις πολλές απουσίες.

Ισπανία - Ευρωμπάσκετ
Η Ισπανία στο Ευρωμπάσκετ 2025 | Eurokinissi/ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ
Η Ισπανία απέτυχε στο Eurobasket 2025 και για αυτό ευθύνεται και η Ελλάδα που την απέκλεισε από τη συνέχεια.

Οι Ίβηρες δεν πέρασαν ούτε τον όμιλο και ήδη σχεδιάζουν την επόμενη μέρα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου του Κατάρ.

Με ένα κείμενο της ΑS, αναλύονται οι κίνδυνοι στα προκριματικά και το πιθανό συναπάντημα με Ελλάδα, αφού η Ισπανία θα στερηθεί των υπηρεσιών των κορυφαίων παικτών της.

