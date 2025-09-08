Ισπανικός φόβος ενόψει Παγκοσμίου: «Το πραγματικό δράμα και το... συναπάντημα με Ελλάδα»

Η Ισπανία απέτυχε στο Eurobasket 2025 και για αυτό ευθύνεται και η Ελλάδα που την απέκλεισε από τη συνέχεια.

Οι Ίβηρες δεν πέρασαν ούτε τον όμιλο και ήδη σχεδιάζουν την επόμενη μέρα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου του Κατάρ.

Με ένα κείμενο της ΑS, αναλύονται οι κίνδυνοι στα προκριματικά και το πιθανό συναπάντημα με Ελλάδα, αφού η Ισπανία θα στερηθεί των υπηρεσιών των κορυφαίων παικτών της.

