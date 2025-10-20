Ισραήλ: Χάος στο ντέρμπι του Τελ Αβίβ μεταξύ Μακάμπι και Χάποελ - Επεισόδια, τραυματισμοί και αναβολή

Επεισόδια μεγάλης και εκτεταμένης έντασης σημειώθηκαν στο ντέρμπι ποδοσφαίρου του Ισραήλ, μεταξύ Χάποελ Τελ Αβίβ και Μακάμπι Τελ Αβίβ, με αποτέλεσμα να αναβληθεί, καθώς υπήρχε κίνδυνος για «ανθρώπινες ζωές» όπως σημείωσε η Αστυνομία.

Ο αγώνας επρόκειτο να διεξαχθεί την Κυριακή (19/10) το βράδυ στο στάδιο Bloomfield, ένα γήπεδο που μοιράζονται οι δύο ομάδες, με γηπεδούχο την Χάποελ.

Πλάνα που κοινοποίησε η αστυνομία δείχνουν βλήματα και φωτοβολίδες να εκτοξεύονται στο γήπεδο, ενώ υπήρχε αναταραχή και έξω από το στάδιο.

Israeli Police cancelled the Tel Aviv derby tonight between Maccabi Tel Aviv Vs Hapoel Tel Aviv after a riot between rival fans broke out that posed a "risk to life"



Η ισραηλινή αστυνομία δήλωσε ότι προέβη σε εννέα συλλήψεις και προσήγαγε άλλους 16 για ανάκριση μετά την ακύρωση του αγώνα και τον τραυματισμό των αστυνομικών της σε φαινόμενο «σοβαρής βίας».

West Midlands Police made an assessment that inviting violent football hooligans from Maccabi would be unsafe



But @Keir_Starmer and @ShabanaMahmood called it antisemitic



Tonight, Israeli police cancel a match between Maccabi Tel Aviv and Hapoel Tel Aviv as it goes violent,… pic.twitter.com/jjVgxJlmQY — Farrukh (@implausibleblog) October 19, 2025

Δήλωση της αστυνομίας που δημοσιεύτηκε στο X ανέφερε: «Ταραχές, τραυματισμοί αστυνομικών και ζημιές σε υποδομές, αυτό δεν είναι ποδοσφαιρικός αγώνας, πρόκειται για παραβίαση της τάξης και σοβαρή βία. Έχουμε ενημερώσει τις ομάδες, τη διοίκηση και τους διαιτητές ότι αποφασίσαμε να μην επιτρέψουμε τη διεξαγωγή του αγώνα στο Μπλούμφιλντ.

Δεκάδες χειροβομβίδες καπνού και πυροτεχνικοί μηχανισμοί εκτοξεύτηκαν, τραυματίζοντας 12 πολίτες και τρεις αστυνομικούς. Οι δυνάμεις που επισκέφθηκαν το σημείο συνέλαβαν εννέα υπόπτους και τέθηκαν υπό κράτηση 16 άλλοι για ανάκριση».

Η ανακοίνωση της Μακάμπι ανέφερε: «Μετά την απόφαση της αστυνομίας, αποφασίστηκε ότι το ντέρμπι του Τελ Αβίβ δεν θα διεξαχθεί απόψε».

