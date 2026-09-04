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Ιστορικό κατόρθωμα από τον υπερκολυμβητή Σπύρο Χρυσικόπουλο: Ο πρώτος που διένυσε το Ελλάδα-Ιταλία

Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος κατάφερε κάτι που έμοιαζε αδύνατο: Κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία, μία απόσταση 91,4 χιλιομέτρων, σε 31 ώρες και 50 λεπτά.

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Σπύρος Χρυσικόπουλος
Σπύρος Χρυσικόπουλος | Facebook/Spyros Chrysikopoulos Ultra Swimmer
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Ιστορικό κατόρθωμα από τον υπερ-αθλητή Σπύρο Χρυσικόπουλο, ο οποίος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κολύμπησε από την Ελλάδα έως την Ιταλία. Και αυτό σε 31 ώρες και 50 λεπτά. 

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση που παρείχε ο ίδιος μέσω των λογαριασμών του στα social media, ο υπερ-κολυμβητής διένυσε μία απόσταση 91,4 χιλιομέτρων.

Η περιπέτειά του ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα από τους Οθωνούς και κατέληξε την Τρίτη (01/09) στη Σάντα Μαρία ντι Λέουκα της Ιταλίας.

Στα social του δημοσίευσε μία σειρά από χάρτες που δείχνουν το ιστορικό του κατόρθωμα. 

 

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