Ιστορικό κατόρθωμα από τον υπερκολυμβητή Σπύρο Χρυσικόπουλο: Ο πρώτος που διένυσε το Ελλάδα-Ιταλία

Ιστορικό κατόρθωμα από τον υπερ-αθλητή Σπύρο Χρυσικόπουλο, ο οποίος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κολύμπησε από την Ελλάδα έως την Ιταλία. Και αυτό σε 31 ώρες και 50 λεπτά.
Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση που παρείχε ο ίδιος μέσω των λογαριασμών του στα social media, ο υπερ-κολυμβητής διένυσε μία απόσταση 91,4 χιλιομέτρων.
Η περιπέτειά του ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα από τους Οθωνούς και κατέληξε την Τρίτη (01/09) στη Σάντα Μαρία ντι Λέουκα της Ιταλίας.
Στα social του δημοσίευσε μία σειρά από χάρτες που δείχνουν το ιστορικό του κατόρθωμα.
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