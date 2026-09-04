Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, καθώς ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε βάρος δύο αστυνομικών στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας, στη Δυτική Αττική.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας πραγματοποίησε επίθεση με μαχαίρι κατά του σκοπού και του αξιωματικού υπηρεσίας του Τμήματος. Ο δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.
Οι αστυνομικοί αντέδρασαν και ο ένας άνοιξε πυρ σε βάρος του, με αποτέλεσμα ο δράστης να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί στο Θριάσιο Νοσοκομείο.
Με διαμπερές τραύμα στον θώρακα ο δράστης - Εκδορές φέρει ο ένας αστυνομικός
Πληροφορίες από το Θριάσιο Νοσοκομείο αναφέρουν ότι ο τραυματίας δράστης φέρει διαμπερές τραύμα στον θώρακα και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη.
Σημειώνεται ότι οι αρχικές αναφορές για τραυματία αστυνομικό δεν επιβεβαιώνονται, ωστόσο νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ο ένας από τους δύο φέρει εκδορές στο κεφάλι, λόγω της πάλης με τον δράστη.
Τι αναφέρει η ΕΛΑΣ για την επίθεση με μαχαίρι στο ΑΤ Μάνδρας
Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛΑΣ, ο δράστης είναι 31χρονος ημεδαπός, ο οποίος έλαβε επανειλλημένες και σαφείς εντολές από τους αστυνομικούς να αφήσει το μαχαίρι και να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις τους, παρόλα αυτά δεν ανταποκρίθηκε και κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους.
Τότε, ο ένας από τους αστυνομικούς πυροβόλησε μια φορά τον άνδρα, τραυματίζοντας τον στην κοιλιακή χώρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο και ο τραυματίας διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.
Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το συμβάν έλαβε χώρα.
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