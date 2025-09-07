Ιταλία - Σλοβενία: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Με την αναμέτρηση Ιταλία - Σλοβενία συνεχίζεται το πρόγραμμα της Κυριακής (7/9) για τη φάση των «16» στο EuroBasket 2025. Το παιχνίδι στη Ρίγα, αρχίζει στις 18:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Start.

Η Ιταλία, στην πρώτη φάση, ηττήθηκε μόνο από την Ελλάδα στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ και με ρεκόρ 4-1 κατέλαβε τη 2η θέση του Γ' ομίλου. Οι Σλοβένοι από την πλευρά του ολοκλήρωσαν την πρώτη φάση με ρεκόρ 3-2, μειονεκτούσαν όμως στην ισοβαθμία με τους Πολωνούς κι έτσι κατέλαβαν την τρίτη θέση στον Δ' όμιλο.

Eurobasket: Το πρόγραμμα της φάσης των «16»

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Πολωνία - Βοσνία 12:00

Γαλλία - Γεωργία 15:15

Ιταλία - Σλοβενία 18:30

Ελλάδα - Ισραήλ 21:45

