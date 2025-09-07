Ιταλία - Σλοβενία LIVE: Η αναμέτρηση για τα νοκ άουτ του Ευρωμπάσκετ

Με την αναμέτρηση Ιταλία - Σλοβενία συνεχίζεται το πρόγραμμα της Κυριακής (7/9) για τη φάση των «16» στο EuroBasket 2025. Το παιχνίδι στη Ρίγα, αρχίζει στις 18:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Start. Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα.

​

Ήδη έχουν προκύψει τα πρώτα ζευγάρια για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Στην 8άδα θα παίξουν Τουρκία - Πολωνία, αλλά και το ζευγάρι των εκπλήξεων, Φινλανδία - Γεωργία, που άφησαν εκτός συνέχειας Σερβία και Γαλλία αντίστοιχα. Έχουν προκριθεί ακόμη η Γερμανία που επιβλήθηκε της Πορτογαλίας, η Λιθουανία που άφησε εκτός συνέχειας την οικοδέσποινα Λετονία.

Ιταλία - Σλοβενία LIVE

Η Ιταλία, στην πρώτη φάση, ηττήθηκε μόνο από την Ελλάδα στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ και με ρεκόρ 4-1 κατέλαβε τη 2η θέση του Γ' ομίλου. Οι Σλοβένοι από την πλευρά του ολοκλήρωσαν την πρώτη φάση με ρεκόρ 3-2, μειονεκτούσαν όμως στην ισοβαθμία με τους Πολωνούς κι έτσι κατέλαβαν την τρίτη θέση στον Δ' όμιλο.

Eurobasket: Το πρόγραμμα της φάσης των «16»

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Λιθουανία - Λετονία 88-79

Τουρκία - Σουηδία 85-79

Γερμανία - Πορτογαλία 85-58

Σερβία - Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Πολωνία - Βοσνία 80-72

Γαλλία - Γεωργία 70-80

Ιταλία - Σλοβενία LIVE 18:30

Ελλάδα - Ισραήλ 21:45