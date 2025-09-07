Μενού

Ιταλία - Σλοβενία LIVE: Η αναμέτρηση για τα νοκ άουτ του Ευρωμπάσκετ

Συνέχεια στη φάση των «16» του Eurobasket 2025 με Ιταλία - Σλοβενία LIVE στις 18:30.

Reader symbol
Newsroom
Ιταλία - Σλοβενία LIVE
Λούκα Ντόντσιτς | FIBA
  • Α-
  • Α+

Με την αναμέτρηση Ιταλία - Σλοβενία συνεχίζεται το πρόγραμμα της Κυριακής (7/9) για τη φάση των «16» στο EuroBasket 2025. Το παιχνίδι στη Ρίγα, αρχίζει στις 18:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Start. Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα.

Ήδη έχουν προκύψει τα πρώτα ζευγάρια για τα προημιτελικά  της διοργάνωσης. Στην 8άδα θα παίξουν Τουρκία - Πολωνία, αλλά και το ζευγάρι των εκπλήξεων, Φινλανδία - Γεωργία, που άφησαν εκτός συνέχειας Σερβία και Γαλλία αντίστοιχα. Έχουν προκριθεί ακόμη η Γερμανία που επιβλήθηκε της Πορτογαλίας, η Λιθουανία που άφησε εκτός συνέχειας την οικοδέσποινα Λετονία.

Ιταλία - Σλοβενία LIVE

Η Ιταλία, στην πρώτη φάση, ηττήθηκε μόνο από την Ελλάδα στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ και με ρεκόρ 4-1 κατέλαβε τη 2η θέση του Γ' ομίλου. Οι Σλοβένοι από την πλευρά του ολοκλήρωσαν την πρώτη φάση με ρεκόρ 3-2, μειονεκτούσαν όμως στην ισοβαθμία με τους Πολωνούς κι έτσι κατέλαβαν την τρίτη θέση στον Δ' όμιλο.

Eurobasket: Το πρόγραμμα της φάσης των «16»

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Λιθουανία - Λετονία 88-79
Τουρκία - Σουηδία 85-79
Γερμανία - Πορτογαλία 85-58
Σερβία - Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Πολωνία - Βοσνία 80-72
Γαλλία - Γεωργία 70-80
Ιταλία - Σλοβενία LIVE 18:30 
Ελλάδα - Ισραήλ 21:45 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ