Ιταλία - Σλοβενία LIVE: Η αναμέτρηση για τα νοκ άουτ του Ευρωμπάσκετ

Με την αναμέτρηση Ιταλία - Σλοβενία συνεχίζεται το πρόγραμμα της Κυριακής (7/9) για τη φάση των «16» στο EuroBasket 2025. Το παιχνίδι στη Ρίγα, αρχίζει στις 18:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Start. Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα.
Ήδη έχουν προκύψει τα πρώτα ζευγάρια για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Στην 8άδα θα παίξουν Τουρκία - Πολωνία, αλλά και το ζευγάρι των εκπλήξεων, Φινλανδία - Γεωργία, που άφησαν εκτός συνέχειας Σερβία και Γαλλία αντίστοιχα. Έχουν προκριθεί ακόμη η Γερμανία που επιβλήθηκε της Πορτογαλίας, η Λιθουανία που άφησε εκτός συνέχειας την οικοδέσποινα Λετονία.
Ιταλία - Σλοβενία LIVE
Η Ιταλία, στην πρώτη φάση, ηττήθηκε μόνο από την Ελλάδα στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ και με ρεκόρ 4-1 κατέλαβε τη 2η θέση του Γ' ομίλου. Οι Σλοβένοι από την πλευρά του ολοκλήρωσαν την πρώτη φάση με ρεκόρ 3-2, μειονεκτούσαν όμως στην ισοβαθμία με τους Πολωνούς κι έτσι κατέλαβαν την τρίτη θέση στον Δ' όμιλο.
Eurobasket: Το πρόγραμμα της φάσης των «16»
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
Λιθουανία - Λετονία 88-79
Τουρκία - Σουηδία 85-79
Γερμανία - Πορτογαλία 85-58
Σερβία - Φινλανδία 86-92
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
Πολωνία - Βοσνία 80-72
Γαλλία - Γεωργία 70-80
Ιταλία - Σλοβενία LIVE 18:30
Ελλάδα - Ισραήλ 21:45
