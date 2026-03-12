Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη: Ο Καραλής ανακηρύχθηκε κορυφαίος αθλητής της Ευρώπης για τον Φεβρουάριο

Άλλη μια διάκριση για τον πρωταθλητή του άλματος επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλή προστέθηκε στη τεράστια καριέρα του, καθώς ανακηρύχθηκε κορυφαίος αθλητής της Ευρώπης για τον μήνα Φεβρουάριο από την European Athletics για την επίδοση του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στην Παιανία.
Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε με χαρακτηριστική άνεση τα 6,17, μια επίδοση που τον έφερε στη δεύτερη θέση όλων των εποχών πάνω από τους τεράστιους Σεργκέι Μπούμπκα και Ρενό Λαβιλένι.
Λόγω της επίδοσης αυτής η European Athletics τον ανακήρυξε αθλητή του μήνα για τον Φεβρουάριο στην Ευρώπη. Ο ίδιος ο Μανόλο θέλησε να ευχαριστήσει για την τιμή αυτή, κοινοποιώντας βίντεο στα social media.
